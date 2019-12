La brecha salarial se estrecha en las carreras técnicas

Isabel López Baeza-Rojano es ingeniera informática, acabó sus estudios en 2014 y cuenta que en su clase de la facultad eran solo cuatro chicas frente a 30 alumnos. A Isabel le sigue sorprendiendo que cuando le cuenta a alguien que es ingeniera informática, le respondan con un: «no te pega nada». Isabel se decantó por esta carrera porque desde pequeña siempre le gustaron los ordenadores: «Quería entender cómo funcionaban». Una buena elección visto el gran potencial laboral que ofrece el sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), un área con una menor brecha salarial. Antes de terminar la carrera Isabel ya tenía trabajo. Especializada en ciberseguridad, la ficharon en Telefónica. Estudio el máster universitario en seguridad informática en la Unir y actualmente es «People and Skilling Program Strategy manager» (gerente de Estrategia del Programa de Personas y Habilidades) en Eleven Paths.

En España, el número de mujeres matriculadas y graduadas en la universidad supera al de los hombres, 54,8% frente a un 45,20%. Sin embargo, su presencia en los estudios de ingeniería y arquitectura sigue siendo mucho menor: de cada cinco estudiantes de ingeniería, solo una es mujer, según el informe «Empleo IT Mujer: 10 profesiones con futuro» presentado recientemente por Infoempleo y la Unir. Además, su presencia en estas disciplinas ha ido empeorando. El porcentaje de mujeres que se matricularon el primer año del que se tienen datos (curso 1985-1986) fue de un 31%. Desde entonces, salvo un pico en 2002, su porcentaje ha ido disminuyendo hasta el curso 2016-2017, donde las mujeres solo representan el 11,9% de los estudiantes matriculados en esta titulación. En Formación Profesional (FP) los datos no son mejores. Solo hay un 11,7% de mujeres matriculadas en los grados superiores de FP que conforman la familia de Informática y Comunicaciones, frente al 88,3% de los hombres.

Sandra Cobos también es ingeniera informática. Terminó la carrera en 2008. «Ingeniería no fue mi primera opción, sino mi segunda. No era algo vocacional. De hecho en el primer año de carrera una de mis profesoras me animó a abandonar los estudios». En clase de Sandra solo eran cuatro chicas. «A lo largo de los 11 años que llevo en el mercado laboral solo he trabajado con una informática. Creo que a las chicas les han faltado referentes. Yo en ningún momento me planteé no tener esa capacidad para estudiar una carrera técnica. Me ayudó mucho el apoyo de mis padres. Somos cinco hermanos y desde pequeños nos animaron a todos por igual –chicos y chicas– a estudiar una ingeniería». Nunca tuvo problemas para colocarse y lleva tres años trabajando en la «start-up», Provide Business Solutions.

Según datos de Eurostat, la media de jóvenes matriculadas en España en titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es de 7,6 puntos, mientras que la media de la UE se sitúa en el 9%. Sólo un 20% de las jóvenes elige estudiar este tipo de carreras. En titulaciones identificadas socialmente como «de hombres» como la ingeniería de computadores, desarrollo de videojuegos, informática, ingeniería electrónica industrial y automática, la presencia de mujeres se sitúa por debajo del 15%.

Los expertos que han elaborado el estudio «Women in The Digital Age» para la Comisión Europea coinciden en señalar que existe una edad crítica, entre los 12 y los 16 años, en la que se deberían diseñar estrategias para motivar a las niñas a estudiar carreras STEM. Además la subrepresentación de la mujer entre el alumnado TIC tiene su fiel reflejo en el profesorado: sólo el 8% de las docentes de universidad imparte clases de ingeniería.

En 2020 habrá más de 500.000 puestos de trabajo sin cubrir en la UE en el sector tecnológico, según estimaciones de la Comisión Europea. Sin embargo, a pesar del auge de la economía digital, la representación femenina en el sector apenas ha aumentado en los últimos 20 años. Silvia Barrera, experta en cibercrimen y ciberseguridad y jefa de investigación tecnológica de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, atribuye a la falta de referentes la brecha de género en ciberseguridad. ��Hasta hace dos o tres años las mujeres apenas tenían visibilidad en este área», concluye.

PROFESIONES QUE PRESENTAN MÁS SALIDAS LABORALES PARA LAS MUJERES

Desarrolladora de software: Encargada de desarrollar los pilares de los sistemas operativos y de probar el código de nuevos programas para asegurar su eficiencia. Su salario ronda entre 18.000 euros y 35.000 euros anuales .

Directora de Proyectos Tecnológicos: Lidera la gestión y el seguimiento de los proyectos IT. El rango salarial oscila entre 16.000 y 50.000 euros anuales.

Especialista en ciberseguridad: Desarrolla estrategias para prevenir todo tipo de ataque cibernético. Su sueldo varía entre 30.000 y 60.000 euros al año.

Experta en Blockchain: Aplica las últimas tecnologías en el mundo de los negocios. Su rango salarial está entre 30.000 y 60.000 euros anuales.

Diseñadora gráfica digital: crea y maqueta páginas web, newsletters, displays, landing pages, etc. y confecciona la identidad corporativa de empresas y organismos. Su rango salarial está entre 16.000 y 50.000 euros.

Especialista en Big Data: recoge, almacena, analiza grandes bases de datos y prepara los correspondientes informes de la forma más detallada posible, empleando fórmulas y métodos estandarizados. Sueldo medio: entre 30.000 y 50.000 euros anuales.

Especialista en Cloud Computing : desarrolla todo tipo de estrategias para prevenir cualquier ataque cibernético. Su sueldo medio oscila entre 30.000 y 60.000 euros al año.

Experta en inteligencia artificial: en la IA se pueden encontrar múltiples áreas de trabajo: robótica, procesamiento de lenguaje natural (PLN), aprendizaje automático (machine learning), redes neuronales, visión artificial, modelización basada en agentes inteligentes, Big Data, sistemas de recomendación, análisis predicitivo, etc. Su sueldo oscila entre los 27.000 y los 77.000 euros anuales.

Experta en robótica educativa : en su vertiente más técnica, se encarga de diseñar proyectos y herramientas educativas basadas en dispositivos robóticos. En la educación aplican como docentes sus conocimientos directamente en el aula o enseñan a otros profesores a usar estos conocimientos. Rango salarial: entre 24.000 y 30.000 euros anuales.

Experta en transformación digital: su objetivo es el de adecuar el modelo de negocio y la cultura empresarial al entorno digital. Rango salarial: entre 60.000 y 80.000 euros anuales.