Hacienda reduce su Gordo de Navidad

Hacienda recaudará 175 millones de euros por la tributación de los premios de la Lotería de Navidad -que repartirá 2.380 millones-. Son 13,6 millones menos, por lo que la “paga extra”' para las arcas públicas será un 7,2% inferior al año pasado como consecuencia del incremento del mínimo exento, según los cálculos de los técnicos de Gestha. La tributación del impuesto de loterías se modificó en 2018 a través de una enmienda en los Presupuestos Generales de dicho ejercicio y entró en vigor el 5 de julio de ese año. El cambio elevaba de forma progresiva el importe libre de impuestos, que se situó en 10.000 euros para 2018 y en 20.000 euros en la actualidad. A partir del 1 de enero de 2020 la exención se elevará a 40.000 euros.

En concreto, cualquier agraciado que el próximo 22 de diciembre resulte premiado con una cantidad superior a esos 20.000 euros serán gravados con una retención del 20% a partir de esa cantidad. Sin embargo, no tendrá que hacerse ninguna gestión administrativa para hacer ese pago, ya que la Agencia Tributaria realizará directamente la retención en el momento del cobro, es decir, que los afortunados recibirán el importe con el impuesto ya descontado. Tampoco deben preocuparse del impacto que estos premios puedan tener en su declaración de la renta, ya que únicamente tendrán que añadir en su declaración los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pudiera generar, como los intereses bancarios. Asimismo, cualquiera que sea la cantidad percibida, no tendrá ningún efecto sobre las prestaciones sociales que puedan percibir por parte del Estado, ya sean becas, asistencia social u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF ni en la del ahorro. Sin embargo, sí debe incluirse cualquier operación que implique un aumento del patrimonio personal, que se tendrá que reflejar en el Impuesto sobre Patrimonio del próximo año.

76.000 euros tendrán que pagar a Hacienda los ganadores del Gordo

De acuerdo con las retenciones actuales, los ganadores del premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, tendrán que pagar a Hacienda 76.000 euros; los que ganen los 125.000 euros del segundo premio entregarán 21.000 euros al Estado; y los ganadores de los 50.000 euros del tercer premio se les descontarán 6.000 euros. Los dos cuartos premios, de 20.000 euros cada uno, se salvan de los 2.000 euros que pagaron el año pasado y no tendrán retención. Gracias a este sorteo, Hacienda recaudará en torno al 30% de lo que ingresa cada año por las retenciones que efectúa en los premios de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.