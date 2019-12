“Buscamos la gestión óptima de los recursos; somos empresa CeroCO2 desde hace 12 años”

Consejero delegado de DKV desde 1998, el doctor Santacreu explica que el término Negocio Responsable es el que más se adapta al enfoque de su empresa en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “Pretendemos aportar un valor diferencial en las expectativas éticas, sociales y medioambientales más relevantes para nuestros grupos de interés y contribuir, de esta manera, al crecimiento sostenible del negocio”.

– ¿Por qué las empresas tienen que ser socialmente responsables?

– Se ha producido un cambio de paradigma: si las empresas no colaboran, los gobiernos solos no podrán resolver los problemas de la humanidad. En este sentido, la RSC es un instrumento para fortalecer la competitividad de las empresas. En primer lugar, porque aumenta el compromiso y orgullo de pertenencia de los empleados y, en algunos casos, incluso atrae talento y, en segundo lugar, reta a la organización a hacer las cosas de manera diferente. La Responsabilidad Social no solo se refiere a los impactos ambientales o sociales, sino también a los económicos, como la inversión en I+D, el rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el pago puntual a los proveedores...

– ¿Cómo debe ser esa estrategia? ¿Cómo es la de DKV?

– Debe abordarse pensando en el largo plazo y a partir del conocimiento y el diálogo con todos los grupos de interés. El reto actual del Grupo DKV es extenderla aún más al negocio. De ahí que hayamos pasado a llevar a cabo proyectos impulsados por el Departamento de Negocio Responsable, en los que las diferentes áreas de la compañía se implicaban en mayor o menor intensidad en función de sus propias prioridades, a definir un Plan de Acción 2020 con iniciativas integradas en la estrategia de cada área y lideradas por cada responsable. El propósito es aportar un valor diferencial en las expectativas éticas, sociales y medioambientales a nuestros grupos de interés y contribuir al crecimiento sostenible del negocio, de ahí que el término Negocio Responsable se adapte más a nuestro enfoque.

– ¿Cuáles son los pilares de su estrategia de RSC?

– Ha de estar alineada con la misión y la estrategia de la compañía y dejar atrás ya la asociación que se hace con la mera filantropía. En segundo lugar, los empleados han de ser el basamento sobre el que se asiente, ya que puede ayudar a afianzar el compromiso y el orgullo de pertenencia. Y por supuesto colaborar con la sociedad. Pero si con toda la buena voluntad se empieza por acciones externas sin crear conciencia interna caeríamos de nuevo en enfoques buenistas pero no generadores de cambios profundo y sí de incoherencias.

– Las personas constituyen uno de ellos. ¿Cuál es su filosofía al respecto?

– Si me preguntan por un solo ratio para medir la salud de la compañía, hablaría del nivel de compromiso de los empleados. Para mí, es el dato más importante. Y en la última medición que hemos realizado en DKV hemos vuelto a obtener un 92% de compromiso de nuestros empleados. Si tienes un personal comprometido y satisfecho, es muy probable que puedas incorporar la visión de negocio responsable, trabajar en innovar y en hacer un esfuerzo extraordinario para dar un buen servicio a los clientes.

– ¿Qué hacen para conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático?

– Nuestra filosofía se basa en la sostenibilidad y la gestión racional de los recursos, por eso desde que en 2004 empezamos a medir nuestras emisiones de CO2, hemos ido adoptando medidas hasta conseguir reducirlas un 81%. Además compensamos el cien por cien de nuestras emisiones y somos empresa CeroCO2 desde 2007. Lo hemos conseguido cambiando el papel por uno más limpio, entregando a nuestros clientes el contrato en un único documento, con publicaciones digitales, más vídeoconferencias y menos viajes, vehículos híbridos para la flota comercial y utilizando energía renovable cien por cien. Y lo hacemos con el liderazgo de un grupo de empleados, los “ekoamigos”, y la colaboración de todos.

– ¿Cómo han integrado los ODS 2030 en RSC?

– Hemos identificado aquellos en los que más podemos aportar por nuestra experiencia. Nos preocupamos por el cuidado de la salud, que se corresponde con el objetivo número tres. Además, hemos decidido enfocar nuestra acción social en cuatro áreas en las que somos expertos: obesidad infantil, discapacidad, envejecimiento saludable, y salud y medio ambiente. Por otro lado, a través de nuestras relaciones institucionales y las organizaciones a las que apoyamos, ayudamos al diecisiete, promover el desarrollo sostenible. Por último, nos comprometemos a combatir el cambio climático reduciendo nuestras emisiones y sensibilizando a los grupos de interés.

– ¿En qué debe caracterizarse una gobernanza responsable?

– Condiciones “sine qua non” son: el apoyo y aprobación de las políticas de RSC desde la alta dirección; la transparencia total; las políticas de inversión responsable; un código de conducta que conozcan bien todos los empleados y del que los directivos han de ser ejemplares...