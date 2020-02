Su marca podría estar en Amazon sin que lo sepa

¿Sabía que cualquier persona con datos fiscales puede vender en Amazon productos propiedad de otros sin que estos lo sepan? Esto sucede de forma muy común con el sector farmacéutico o con marcas de cosmética. La mayoría de los distribuidores que las ofrecen no son, en realidad, sus propietarios directos. De esto modo, podemos encontrarnos con que un salón de belleza esté vendiendo en línea productos oficiales de reconocidas marcas de maquillaje sin su conocimiento. Esta práctica no solo no es ilegal, sino que, además, está permitida en las políticas de Amazon.

El problema puede empeorar: un error del distribuidor podría provocar que los usuarios escriban valoraciones negativas. Las críticas quedarán en la red hasta que este se decida a gestionarlas. “Sin poder evitarlo, se genera un problema de reputación para la empresa propietaria que, sin control, se hará una bola y podría ir a más”, alertan desde la consultora Azzgency, especializada en Amazon. “Independientemente de que los creadores vendan o no a través de Internet, es imperativo que tengan el control de su marca en estos canales de venta”, exponen. A su vez, si ya se está presente en Amazon, es importante haber registrado la marca en la plataforma. Con esta acción “le estás diciendo a Amazon que tú eres su propietario”, explican, “por lo que podrás retomar el control de todos los productos a la venta, entre otras acciones”.