La CEOE carga contra el Gobierno: su guía «no aporta nada» y «genera confusión»

Las patronales CEOE y Cepyme consideran que el Gobierno está generando una alerta y una confusión «que no se corresponden con la evaluación de riesgo efectuada por las autoridades sanitarias. En concreto, han cargado contra el Ministerio de Trabajo por cometer el «grave error» de difundir una guía de actuación en el ámbito laboral que «desoye a los interlocutores sociales. Llevamos semanas trabajando en prevención y contención de esta crisis. La guía del Ministerio no aporta nada». Los empresarios creen que la decisión de Trabajo no ha contado con la participación de las empresas ni de los sindicatos a pesar de que lo había solicitado previamente, lo que contribuye “a una mayor incertidumbre”.

Los empresarios, según la patronal, trabajan desde hace semanas en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes al tratarse de un asunto de salud pública, por lo que acusan a Trabajo de “desoír” a los interlocutores sociales y dejar “al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente”, añade la CEOE, al publicar “un documento durante la tarde sin ni siquiera habérselo comunicado previamente a las organizaciones que conforman el diálogo social.”

Para la patronal, el documento de Trabajo “no aporta ninguna novedad” para garantizar la salud de los trabajadores ni para minimizar el impacto en la actividad económica y se limita a la “transcripción de normas y procedimientos poco adecuados para hipotéticas situaciones de urgencia por razones de riesgo de salud pública”. Piensan que “tampoco responde a los supuestos de caída repentina de la actividad o falta de suministros que ya están afectando a numerosos sectores y empresas”, por lo que la CEOE pide urgentemente que se tomen medidas excepcionales para proteger a las empresas en esta situación en el diálogo social y en coordinación con todos los ministerios competentes.