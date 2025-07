El PP apoya el acuerdo comercial con Mercosur

El campo entendido en sentido amplio debe prestar atención esos días a cuatro hechos importantes: el apartado agrario de la ponencia política del PP; la presentación por parte de la Comisión Europea de toda la documentación sobre el acuerdo con Mercosur para comenzar su ratificación; la decisión final sobre los aranceles que imponga Trump y cómo afectará al sector agrario español; finalmente, las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34, que incluirán casi toda seguridad un recorte del dinero destinado a la PAC.

La Comisión Europea planteará esta semana una rebaja del dinero de la PAC

Comenzando por lo que ya ha sucedido, lo del PP, no me resisto a copiar los tres párrafos, porque no tienen desperdicio. El primero dice lo siguiente: «los agricultores no son jardineros, y los pescadores y ganaderos no son veterinarios. Su labor es fundamental y está gravemente amenazada por la sobrerregulación y las políticas verdes que han antepuesto la ideología a la realidad. Debemos defender el campo y la costa españoles para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la producción de alimentos de calidad y preservar el medio ambiente, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida». En el segundo párrafo se lee esto: «proteger el campo y la costa es proteger a las gentes que los habitan, asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras y reforzar nuestra autosuficiencia. En los últimos años, el sector primario ha sido atacado y desprestigiado desde las instituciones, agravando su situación. Para revertir su deterioro, es necesario evitar la despoblación del medio rural, garantizar el relevo generacional y reconocer la calidad de nuestros productos, impulsando las actividades relacionadas, como el turismo rural y la caza. Esto solo puede hacerse si defendemos con firmeza los intereses de nuestros productores tanto en Europa como frente a terceros países». No puede haber más obviedades en menos palabras; parecen redactados por un urbanita si la menor relación con el campo y las propuestas concretas brillan por su ausencia.

Balones fuera con el agua

El tercer párrafo está dedicado «al agua como garantía de prosperidad. Tenemos unas condiciones de partida extraordinarias: gran variedad de climas y suelos, amplia superficie de cultivo disponible y un gran prestigio internacional, pero sin disponibilidad garantizada de agua, el modelo productivo no funciona. Tenemos que hablar de agua e infraestructuras hídricas también cuando no hay sequía e inundaciones, porque volverá a haberlas y debemos estar preparados. Es necesario acometer inversiones, mejorar el modelo de gestión y planificar en base a la ciencia y no a la ideología». Otra de balones fuera. Si a todo lo anterior unimos la llegada de Alberto Nadal a la vicesecretaria de Economía y Desarrollo Sostenible, de la que dependerán los responsables nacionales de política agraria, la cosa es como para preocuparse y mucho. Otro dato importante para el campo se recoge en el apartado dedicado al «libre comercio responsable». En el texto se dice que «el acuerdo UE-Mercosur es, en conjunto positivo y tiene suficientes mecanismos para garantizar que no habrá distorsiones». Una parte significativa del campo español rechaza este acuerdo, algo de lo que los autores parecen no haberse enterado. Precisamente, la Comisión tiene previsto presentar todos los documentos relativos al Acuerdo UE-Mercosur para comenzar su proceso de ratificación en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, mientras Francia y Polonia intentan articular una minoría de bloqueo.

Trump planea un arancel del 17 por ciento para los productos agrarios europeos

Esta semana deberían conocerse los aranceles que va a aplicar Trump a los productos europeos. Las últimas informaciones llegadas desde Washington y Bruselas avanzan que Estados Unidos impondrá un arancel del 17% a las mercancías agroalimentarios de la UE. Esto se debe concretar, o no, y también se tiene que despejar otra incógnita: ¿aplicará Trump aranceles específicos a España, tal y como anunció durante la última Cumbre de la OTAN? Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea (en la que el PP Europeo tiene una amplia mayoría) presentará sus propuestas sobre el Marco Financiero 2028-34 el miércoles. Según lo que se ha filtrado, recogerán un importante recorte en el dinero destinado a la PAC y las ayudas directas. Si finalmente se confirmará esta hipótesis, ¿cómo se lo explicarán desde el PPE a los agricultores y ganaderos? Los populares se han presentado como los defensores del campo y del sector agrario frente a los socialistas.