¿Hay que cerrar las bolsas?

Los bolsas europeas siguen padeciendo la cuarentena, pero en las calles y sin protección. Con el dinero en estado de pánico y pérdidas acumuladas que han dejado el Ibex por debajo de los 6.000 puntos, los pequeños ahorradores acumulan pérdidas que les costará recuperar y se preguntan si no sería necesario cerrar las bolsas hasta que pase lo peor de la tempestad. Sin embargo, la mayoría de expertos consultados por este diario entienden que el mercado debe reflejar la situación global y que si la producción y los mercados siguen funcionando, las bolsas tienen que seguir operando. “Interrumpir los mercados no es una opción interesante. Una medida de ese calado tiene que producir un beneficio y un cierre no lo tiene, porque la economía no se ha parado, ni en Europa ni en ninguna parte del mundo”, explica Enrique Quemada, CEO de OnetoOne Corporate Finance. “La producción en Estados Unidos sigue como si nada, también el el Hemisferio Sur y en China se recupera. Si se cerraran las bolsas europeas se crearía el pánico en Nueva York y los valores europeos que cotizan allí, muchos españoles, se hundirían”, añade. Con oficinas en las tres principales urbes chinas, Quemada remarca la ventaja de que el mundo cuenta con una “bola de cristal” a la que mirar para atajar la pandemia. “El pánico es ridículo porque contamos con China y Corea del Sur como referencias. Allí la situación está controlada. Italia tiene ese patrón y nosotros, a su vez, el de Italia. Así que sí sabemos lo que va a pasar dentro de 10 días. Es absurdo que no se fijen patrones. La producción no se va a detener, como nos demuestra la experiencia china y surcoreana”, concluye.

en principio, no. no podría ser mas que de forma coordinada g-20.si todas las potencias están de acuerdo. el 11s no hubo bolsa porque habia daños materiales. para devolver la cordura podría valorarse. entre comillas esta viajando como el sol.

La Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA) ha reducido con carácter temporal al 0,1% del capital emitido, frente al 0,2% habitual, el umbral mínimo a partir del cual los inversores deberán informar a las autoridades acerca de sus posiciones cortas en valores cotizados en los mercados de la Unión Europea. El supervisor bursátil europeo considera que rebajar este umbral de notificación es una medida de precaución que, en estas circunstancias excepcionales, resulta esencial para que las autoridades supervisen la evolución de los mercados. La ESMA advierte que medida puede respaldar acciones más estrictas si es necesario para garantizar el funcionamiento ordenado de los mercados de la UE, la estabilidad financiera y la protección de los inversores. Con esta medida de carácter inmediato, se insta a los poseedores de posiciones cortas netas notificarlas a las autoridades nacionales competentes al cierre de la sesión de este lunes.

La normativa de la UE obliga a notificar a las autoridades nacionales competentes las posiciones cortas equivalentes al menos al 0,2% del capital emitido de un valor, aunque el umbral que obliga a comunicar públicamente dicha posición bajista es del 0,5%.

La Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), que preside la ministra de Economía, Nadia Calviño, creada para evaluar y prevenir posibles riesgos sistémicos para la economía, se reunió el pasado viernes de urgencia para analizar el mayor desplome sufrido por la Bolsa española el pasado jueves, con una pérdida en la sesión del 14%, el mayor de su historia. El Ibex 35 registró un ligero rebote el viernes después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibiera las ventas en corto es día sobre todas las acciones líquidas admitidas a negociación en las Bolsas españolas cuyo precio cayó el jueves en más de un 10%. La restricción afectó a 32 valores del selectivo español y a 69 sociedades en total. La prohibición también afecta a todas las acciones ilíquidas cuya caída fue superior al 20%.