La logística DSV abre un puente aéreo entre Madrid y China para traer material contra el coronavirus

El gigante danés de la logística DSV ha ampliado su capacidad con un puente aéreo directo propio y sin escalas entre China y España. El servicio denominado DSV We Help! está destinado a “abastecer a las empresas españolas en estos momentos de emergencia nacional y en un escenario actual con capacidad de carga muy reducida por restricciones y cancelaciones de vuelos a nivel mundial”, según ha explicado la compañía en una nota.

DSV We Help! es una conexión directa y para carga prioritaria por puente aéreo directo sin escalas Shanghai – Barcelona – Shanghai con tiempo de tránsito en puente aéreo de tan solo 14 horas de vuelo. La compañía trabajará con una aeronave A330-300, Terminal en BCN: 24/7. DSV distribuirá después el material por toda la Península Ibérica y resto de Europa. Realizará transporte de mercancías refrigeradas (apto para sectores farma, hospitalario y sanitario) y no refrigeradas.