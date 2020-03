El Gobierno autoriza la venta de la bolsa española a la suiza Six

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, la compra del 100% del capital de Bolsas y Mercados Españoles (BME) por parte de la empresa suiza Six, al considerar que la operación cumple los requisitos legales y tras los compromisos adquiridos por este grupo. El Gobierno ha dado el visto bueno a la operación una vez obtenido el informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y después de realizar el trámite de audiencia con las comunidades autónomas con competencias en la materia, ha informado dicho Ministerio.

El pasado mes de diciembre, Six, el gestor de la bolsa de Suiza, presentó un escrito en el que solicitaba permiso para adquirir BME, gestora de los mercados bursátiles españoles, entidad de contrapartida central y depositario central de valores en España. El Gobierno ha autorizado la operación al considerar que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, principalmente la solvencia financiera del comprador y su idoneidad, reputación y experiencia.

No obstante, y de forma adicional, Six ha asumido una serie de compromisos en su solicitud que permiten garantizar el mantenimiento de la actividad de las infraestructuras de mercado afectadas y, en consecuencia, la continuidad del Mercado de Valores español como mecanismo de financiación de las empresas españolas. Una vez autorizada la operación por parte del Gobierno, la propuesta de adquisición será sometida al criterio de la CNMV, como autoridad competente para autorizar la opa, informa Efe. Six lanzó la opa sobre BME el pasado 18 de noviembre a un precio de 34 euros por acción, lo que eleva el importe de la operación a más de 2.800 millones de euros.