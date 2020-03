El Gobierno abre 370 hoteles para atender a trabajadores esenciales y transportistas

Los trabajadores y servidores públicos que mantienen sus actividades profesionales durante esta crisis por realizar servicios esenciales tendrán a su disposición alojamientos hoteleros si tuvieran la necesdad de usarlos durante el desempeño de su trabajo. Así lo ha dispuesto el Gobierno a través de una orden expedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), vigente desde hoy y que afecta a 370 hoteles, hostales, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos de pernoctación a lo largo de la toda la geografía nacional, que prestarán sus servicios a trabajadores que realicen labores fundamentales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario y transportistas de viajeros y mercancías, entre otros.

Se da así solución a una de las reivindicaciones hechas por las asociaciones de transportistas -CTEM, Fenadismer o Fetransa-, que habían denunciado los graves problemas que estaban sufriendo sus profesionales en el tránsito de sus rutas al no disponer de lugares de descanso, aseo y aprovisionamiento. Según la nueva disposición, podrán beneficiarse de estos servicios todos los profesionales responsables de garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios; transporte de mercancías; entrega de paquetería, abastecimiento alimentario y suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural. También están incluidos los técnicos que realizan tareas de mantenimiento; asistencia sanitaria; reparación y obras; suministro y transporte; personal de operadores de telecomunicaciones y centros de procesos de datos; personal de prevención y extinción de incendios; trabajadores de plantas petroquímicas o centrales eléctricas o nucleares, y personal ligado a actividades de salvamento y, por supuesto, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los miembros del Ejército.

Transportes también ha contemplado la posibilidad de abrir el abanico a situaciones especiales establecidas en el estado de alarma, especialmente pensadas para turistas que se han visto atrapados por el confinamiento y que no han podido regresar a sus países de origen, personas dedicadas al cuidado de mayores, menores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria, y situaciones que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual con urgencia.

La lista de establecimientos, que seguir las instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad para evitar situaciones de contagio, se podrá ampliar, modificar, revisar o actualizar en función de las necesidades y cuando sea necesario. Los centros que no estén en la lista no serán considerados esenciales y no están obligados a abrir, pero si es necesario también pueden alojar a personas que cumplan las condiciones de la lista anterior. Además, la orden fija que todos estos establecimientos, estén incluidos en la lista o no, no sólo presten alojamiento, sino también servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario. También se permite el acceso a las instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas de mercancías profesionales, aunque estos no se encuentren alojados.