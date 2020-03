Yolanda Díaz se disculpa a medias por la gestión del último decreto

Fue una disculpa a medias, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al menos reconoció que la gestión de su Ministerio en la promulgación del último decreto ley, el que atañe a los permisos retribuidos recuperables y al parón de la actividad empresarial no esencial, no fue del todo correcta. Se limitó a pedir disculpas por la “tardanza” con la que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al filo de la media noche -lo ha achacado a cuestiones “técnicas”, y no “jurídicas”-, y que ello generó “intranquilidad” entre los empresarios, pero negó “rotundamente” que se haya procedido “con improvisación”.

En declaraciones hechas en Antena 3 y La Sexta, la ministra negó que la elaboración del decreto haya generado un nuevo enfrentamiento entre miembros del Gobierno, divididos desde que empezó esta crisis en dos bandos casi irreconciliables, uno liderado por la vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, y otro por el vicepresidente tercero, Pablo Iglesias. “No generó ninguna discusión. Sí es cierto que el carácter técnico de la definición de muchos sectores requirió un poquito de tardanza. Pido disculpas porque sé perfectamente la intranquilidad que había legítimamente en muchos sectores. Una medida de estas características no se hace en una noche y ha llevado tiempo pulirla en términos jurídicos para acertar sobre las actividades mínimas esenciales", recalcó Díaz, que intentaba justificarse ante las críticas recibidas desde todos los sectores, especialmente por los empresarios. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, acusó al Ejecutivo directamente de “improvisar” y de actuar por su cuenta sin contar con la patronal. “Se nos informó, en el último momento el sábado a la tarde. Pero no se nos consultó cómo podía hacerse y de qué manera. Nos dijeron que ya lo habían decidido. Es obvio que se podría haber hecho mejor y con nuestra participación, porque son las empresas a las que atañe”.

No compartió esta percepción ministra de Trabajo, que negó rotundamente que el Gobierno no haya escuchado “atentamente” las peticiones tanto políticas como empresariales y que haya adoptado esta decisión de manera unilateral porque “estamos escuchando a todos los actores, político y sociales”. Recordó que mantiene reuniones constantes con los agentes sociales, “cada hora y minuto”, pero evitó ahondar en la polémica con el máximo representante de la patronal. “El señor Garamendi, me consta, igual que los empresarios de este país y los sindicatos, han demostrado estar a la altura de las circunstancias de la situación que vivimos de extrema gravedad”.

Díaz confirmó que el Consejo de Ministros de mañana aprobará un nuevo paquete de iniciativas para hacer frente a esta crisis sanitaria. Aunque no quiso adelantar ninguna, LA RAZÓN ha confirmado que varias de ellas serán de carácter económico y laboral. Las dos principales, la moratoria para ejecutar desahucios, la aprobación de avales crediticios para afrontar el pago de los alquileres y la creación de prestaciones especiales para los sectores más vulnerables en esta crisis, como las empleadas del hogar -exceptuando la actividad vinculada a la limpieza doméstica-, profesionales que cuidan a mayores, niños o dependientes, además de medidas especiales para los autónomos.