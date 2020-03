El euribor alivia a los hipotecados en pleno azote económico por el coronavirus

A los que sean titulares de un préstamos para vivienda y no se hayan visto beneficiados por la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno para paliar los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19 todavía les queda una tabla a la que agarrarse: el euribor. El indicador más utilizado en España para referenciar las hipotecas a tipo variable volverá a dar un respiro a los bolsillos de aquellos que tengan que revisar su préstamo hipotecario usando el dato de marzo. A falta de un valor para tener el dato definitivo del mes, el euribor se situaba ayer en el -0,276%, con lo que experimentaría una bajada de -0,167 puntos con respecto al valor de marzo del año pasado, si bien se trata de una pequeña subida con respecto al -0,288% en que cerró el mes de febrero. Lo normal es que el cierre mensual definitivo no fluctúe mucho con respecto a este valor.

En el caso de que el indicador acabe definitivamente el mes con el valor medio actual de -0,276% y para una hipoteca media de 120.000 euros a pagar en 20 años con un interés de euribor más un 0,5% de interés que le toque revisión anual en marzo, el préstamo se verá beneficiado con una bajada de la cuota mensual de unos 8.55 euros. O, lo que es lo mismo, 102 euros anuales.

El de marzo no será el último mes en el que el euribor transite por la senda negativa, aunque su recorrido a la baja parece que se va a frenar en los próximos meses por mor del coronavirus. El analista de XTB Joaquín Robles asegura que el mercado esperaba una bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la crisis económica por el coronavirus que no se produjo, lo que ha influido en el indicador. «El euribor está referenciado a los tipos de interés y como el BCE no los bajó en la última reunión, el índice se ha recuperado», asegura Robles a Efe.

Más demanda

Por su parte, Aitor Méndez, de IG Market, sostiene que el coronavirus está cambiando las perspectivas de demanda de liquidez, con lo que «existirá una mayor demanda por parte de empresas y hogares para hacer frente a estos momentos de mayor dificultad». Y ese aumento de la demanda provocará un encarecimiento del producto, en este caso del euribor, explica Méndez.

La perspectiva de que aumenten los precios al consumo también está provocando el incremento del precio del dinero. «Tanto los planes de choque del Gobierno como las medidas de expansión masivas del Banco Central Europeo están destinadas a inyectar liquidez al sistema, lo que derivaría en un aumento de la inflación», según explica Méndez.

Herencia todavía de los esfuerzos realizados por los bancos centrales para superar la Gran Recesión, el euribor cumplió en febrero cuatro años en rojo. Los ciudadanos que tenían una hipoteca variable antes de 2016 se han beneficiado de un ahorro sustancial en estos cuatro años en sus hipotecas. Tomando como referencia el valor del mes pasado, un préstamo hipotecario de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de euribor+0,99% ha visto como sus cuotas mensuales han pasado 479,77 euros en 2016 a 462,34 euros mensuales en la actualidad, según cálculos de iAhorro. Un ahorro de 17,43 euros al mes que se traduce en 209,16 euros en cada uno de los cuatro ejercicios.