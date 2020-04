La Semana Santa “anticipada” y obligatoria para algunos sectores llega a su fin. Así la definió María Jesús Montero, ministra de Hacienda, el pasado 30 de marzo cuando se decretó la “hibernación” de las actividades no esenciales durante dos semanas. Los empleados de estos sectores han recibido un permiso retribuido recuperable que se acaba este 13 de abril y empuja a las empresas a retomar su actividad. El regreso escalonado por ahora solo cuenta con una guía de recomendaciones sobre higiene y salud. La falta de un listado claro que enumere quién puede volver a su puesto y quién no reaviva la confusión entre los empresarios. Al decretarse la medida, el Ejecutivo se desdijo en menos de 24 horas. Frente a las 40 actividades esenciales recogidas en el real decreto del domingo 29 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado en la medianoche del lunes 30 solo contaba con 25. Las actividades que desaparecieron del segundo documento fueron las consideradas no esenciales y son, por lo tanto, las que podrán volver al trabajo este lunes.

Construcción e industria

La construcción se vio afectada en su totalidad. “La idea es que un trabajador que trabaja en una obra a partir del 30 de marzo no lo hará y podrá tener ese permiso retribuido. En cambio, un enfermero sí lo hará”, explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decretarse la medida. Ahora los trabajadores de la construcción podrán volver a sus puestos de trabajo, al igual que los empleados de las actividades industriales no esenciales. Las discrepancias entre el real decreto y lo publicado en el BOE excluyeron de los sectores esenciales a la industria electrointensiva, siderúrgica y altos hornos y minera, así como la producción y suministro de servicios de calefacción o aire. También dejaron de considerarse esenciales la fabricación de baterías de plomo y la industria aeroespacial y de defensa. Todas ellas reabrirán sus puertas con normalidad. Las que no puedan hacerlo, porque su producción ha sufrido una reducción considerable, podrán acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) o despidos, si lo consideran necesario.

Peajes

Los trabajadores dedicados a la gestión y explotación de autopistas de peaje, incluidas las estaciones y áreas de servicio que se encuentren en las mismas, también han tenido que permanecer en casa durante las últimas dos semanas. En este periodo, solo se ha admitido el pago a través de medios electrónicos, es decir, tarjetas y telepeajes, aunque a partir de este lunes los empleados de este sector podrán recuperar su actividad presencial.

Empleadas del hogar y sindicatos

Las personas empleadas del hogar desaparecieron del listado de actividades esenciales del BOE. Este sector afectado por la paralización temporal podrá volver a sus labores presenciales este lunes. En cambio, los cuidadores de personas mayores, menores, dependientes y con discapacidad, que aparecían junto a las empleadas del hogar en el real decreto, sí fueron reconocidos como esenciales en el BOE. Los sindicatos y patronales podrá también se esfumaron de un plumazo en la criba del BOE. Las labores de negociación, denuncias por parte de los sindicatos, peticiones al Gobierno y el resto de sus actividades, se reorientaron hacia el teletrabajo durante las dos semanas pasadas. Este lunes, tras levantarse el veto a las actividades no esenciales, podrán volver a volver a sus puestos presenciales.

Restricciones del estado de alarma

Esta primera fase de desescalada del confinamiento no implica una vuelta a trabajo generalizada. Los sectores que se consideraron esenciales en el real decreto de estado de alarma no han dejado de trabajar durante el periodo de hibernación. Este documento recogía un listado de actividades que podían seguir abiertas, como es el caso de la agricultura, ganadería y pesca; las industrias que se hayan adaptado a la fabricación de material sanitario o sean estrictamente necesarias para garantizar los bienes de primera necesidad; los comercios de alimentación; farmacias; ópticas; tintorerías; comercio electrónico; estancos; prensa; servicios sanitarios y veterinarios; bancos; transporte público (sujeto a restricciones en la oferta); empresas de suministro de energía y combustibles; tecnológicas y telecomunicaciones; así como todas las actividades conexas a los suministros básicos, como servicios de mantenimiento, reparación y limpieza.

No obstante, los comercios obligados a cerrar por real decreto no podrán retomar aún su actividad. En este grupo se incluyen los restaurantes, bares y cafeterías, salas de conciertos, discotecas, teatro, auditorios, cines, plazas de toros, zoológicos, ferias y parques de atracciones, gimnasios, campos de fútbol, estadios y todo tipo de centros deportivos y salones de juego, entre otros.

¿En qué condiciones se vuelve al trabajo?

El Gobierno publicó ayer una guía de buenas prácticas con recomendaciones para las empresas que reanuden su actividad. El documento recomienda no acudir si presenta síntomas. Para comprobarlo el Ejecutivo aconseja contactar con el teléfono COVID-19. Tampoco deberán reincorporarse los colectivos vulnerables. Para desplazarse al trabajo, la mejor opción es recurrir a medios de transporte que faciliten el distanciamiento social, como bicicletas o vehículos privados, y desinfectarlos si se comparten. En transporte público se aconseja llevar mascarilla. De igual manera, es recomendable evitar aglomeraciones y establecer un aforo máximo, escalonando horarios y retrasando la reincorporación en las actividades que comporten riesgo. En cuanto a la higiene, será necesario mantener las medidas de higiene personal ya establecidas y reforzar la higienización. Para ello, las compañías tendrán que contar con material de protección suficiente y se deberá facilitar el teletrabajo a empleados vulnerables. La guía también pide ventilar las instalaciones, aislar los residuos contaminados hasta que sean desechados y desinfectar móviles y gafas.