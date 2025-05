¿Días de descanso siendo repartidor en Córdoba? Librar cuesta 50 euros al mes

Más de dos millones y medio de personas en nuestro país se sitúan en la cola del paro y, aunque muchas de ellas están deseando reincorporarse al mercado laboral, les resulta casi imposibleencontrar trabajo, y uno bien pagado y con buenas condiciones, todavía más.

Contratos precarios, falta de seguridad, jornadas irregulares o sueldos bajos son las difíciles condiciones de trabajo a las que se siguen enfrentando los repartidores pese a la "Ley Rider" aprobada en agosto de 2021. Tanto es así, que SoyCamarero, la cuenta de X (antes Twitter), ha denunciado una oferta de trabajo en este sector: "Si quieres librar no cobras...".

La oferta en cuestión ofrece un trabajo de repartidor en Córdoba desde las 20:00 horas de la tarde hasta la 01:00 o 02:00 de la madrugada, es decir, unas seis horas al día de trabajo durante toda la semana por un salario de 850 euros al mes. De esta forma, quién aceptase este empleo estaría trabajando 42 horas semanales y ganaría por hora trabajada poco más de 5 euros.

"La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual", tal y como establece el artículo 34 del Estatuto de Trabajadores. Asimismo, esta misma normativa señala que "el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año". Por tanto, en menos de seis meses ya habría hecho las horas extraordinarias máximas que se permiten al año.

El salario mínimo por jornada completa en España este año está en los 1.184 euros brutos al mes, es decir, 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Por tanto, el salario que ofrece este empresario sería ilegal, ya que está muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

A pesar de que el salario inicial que ofrece es de 850 euros, cuando el interesado en el puesto le pregunta por los días de descanso, el empresario le asegura en una conversación de WhatsApp que entonces el sueldo bajaría a 800 euros. Ante esta respuesta, el trabajador mostró su indignación: "No me interesa, esto es denunciable señor". Además, le recordó que la normativa vigente establece que los trabajadores mayores de 18 años tienen derecho a un descanso mínimo semanal de un día y medio, pero, que en cambio, en este caso, le costaba descansar 50 euros al mes. Por ello, aseguró que le iba a denunciar.

La indignación a esta oferta también se mostró en forma de críticas por parte de los usuarios de la red social X: "Vergonzoso, pero totalmente real. A muchos no les entra que el trabajo es una contraprestación, y, cómo tal, debe remunerarse de modo acorde a la vida, lo que pocas veces sucede y, desde luego, no es sinónimo de esclavitud"; "vaya vergüenza que le quiten dinero por librar. Que cumplan con la legalidad", "esperamos que les caiga una buena multa de la Inspección que les quite las ganas de abusar de nadie"...