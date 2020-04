Minsait facilita la reducción de emisiones y mejora la fiabilidad del sistema energético

El sector energético se enfrenta en la actualidad a tres desafíos básicos relacionados entre sí: el mantenimiento de la seguridad y calidad del suministro en consonancia con el incremento de la penetración de generación renovable, aumento de la eficiencia de la producción con recursos renovables, y la incorporación de la flexibilidad en la red de transporte y distribución para priorizar la integración de energías limpias.

Para dar respuesta a estas necesidades nace el proyecto H220 PLATOON (Digital PLAtform and analytic TOOls for eNergy), en el que participa Minsait, una compañía de Indra, y cuyo objetivo es proporcionar una nueva generación de herramientas para garantizar la coordinación fiable y eficiente de los principales generadores, operadores de redes, comercializadores y millones de prosumidores y recursos energéticos distribuidos.

«Estas herramientas mejorarán el pronóstico y maximizarán el valor y la disponibilidad de la generación renovable en el sistema energético, incrementarán la fiabilidad y eficiencia de la red, que tendrá menos incidencias gracias a la flexibilidad energética disponible en los recursos energéticos conectados, y facilitarán la participación de clientes y prosumidores en la prestación de servicios al tiempo que reducen sus facturas de energía», explica Juan Prieto, gerente de Automatización y Analítica del Dato en la división de Energía de Minsait.

La filial de Indra aportará su experiencia para construir una plataforma abierta de «Internet of Things» y «Big Data» como elemento de interoperabilidad para habilitar un marketplace que incluya soluciones y servicios avanzados de gestión de activos, «microgrids» y eficiencia energética desarrollados a partir de tecnologías de análisis de datos y procesamiento distribuido/edge computing.

Para Juan Prieto, la participación de la compañía en el proyecto supone una «oportunidad clave» para verificar la madurez y el impacto de las tecnologías digitales en la descarbonización de la economía, así como para «fomentar la creación en Europa de un ecosistema abierto capaz de ofrecer soluciones analíticas avanzadas que permitan a las empresas de servicios públicos capitalizar el valor de los datos de energía».

Además, la filial de Indra participará activamente en el despliegue y operación de los demostradores del proyecto con Active Grid Management (AGM) y Asset Performance Management (APM), sus soluciones para la gestión inteligente de redes y activos de distribución desarrolladas dentro de su suite Onesait Utilities Grid, ya implantada en más de 300 utilities de todo el mundo.

PLATOON se enmarca en la línea de innovación en el desarrollo de soluciones que está acometiendo Minsait para integrar y fomentar la utilización de los grandes avances tecnológicos que están teniendo lugar en el ámbito de los recursos energéticos distribuidos (DERs), como el almacenamiento de energía, la generación distribuida, la movilidad eléctrica o la gestión de la demanda activa, incluyendo la irrupción de tecnologías como “Internet of Things” o “Big Data”.

Beneficios contrastados

«Nuestras soluciones ya han sido probadas en varios proyectos de diferentes geografías y están mostrando beneficios para integrar una mayor cantidad de generación renovable, reduciendo el impacto ambiental y los costes de operación, a la vez que mejoran la seguridad», señala Juan Prieto.

Es el caso de la construcción y operación de una microred eléctrica en la Universidad de Monash, la mayor de Australia, pieza clave del programa «Net Zero Iniciativa», que ha sido distinguido por la Secretaría de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) con el galardón «UN Momentum for Change Award» en el COP24 (Cumbre del cambio Climático de Katowice, Polonia). Se prevé que en 2020 la universidad genere 7 Gigavatios/hora de electricidad, suficientes para abastecer a 1.000 hogares durante todo un año.

Destaca también el caso del grupo energético suizo AXPO, que ha desarrollado una innovadora herramienta de monitorización de parques eólicos basada en Onesait Plataform, la plataforma “Internet of Things” y “Big Data” de Minsait, para mejorar el rendimiento de más de 130 parques eólicos localizados en nueve países europeos. AXPO espera duplicar la potencia gestionada en menos de dos años ofreciendo a sus clientes esta solución como servicio de valor añadido

Relevante es también la participación en ROMEO (Reliable O&M decisión tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind), un proyecto europeo liderado por Iberdrola que tiene como objetivo reducir, a través de la transformación digital, los costes de la operación y mantenimiento en los parques eólicos marinos para apoyar el uso de energías renovables más asequibles.

Por otro lado, Minsait forma parte del consorcio SENSIBLE (Storage ENabled SustaInable Energy for BuiLdings and communities), un proyecto de innovación cuyo objetivo es la integración de diferentes tecnologías de almacenamiento de energía tanto en la red de distribución como en hogares y edificios para aumentar la autosuficiencia, la calidad del suministro y la estabilidad de la red con el fin de crear modelos de negocio sostenibles para la generación distribuida y el almacenamiento de energía.

Asimismo, la compañía está considerada como uno de los principales partners tecnológicos que pueden ayudar a las compañías a afrontar los retos de la transición energética a nivel global. La Guía de Mercado de Gartner (Market Guide) para Advanced Distribution Management Systems (ADMS) destaca a Minsait como un proveedor representativo en este ámbito. Por otro lado, la compañía también ha sido reconocida como «Major Player» en el informe «EMEA Service Providers for Digital Grid Enablement 2019» de IDC.