El Ibex sin fuerza pierde los 6.800

La corrección que experimentó ayer el mercado es una simple muestra de que los repuntes vivimos son puntuales y aún no es una realidad. La incertidumbre se sigue apoderando del mercado y se teme que aún no se haya descontado la consecuencia económica. Los datos macro y resultados empresariales no ayudan a levantar el ánimo de los inversores.

Los datos de consumo en EEUU son peores de lo esperado, por lo que los principales índices americanos vuelven a experimentar correcciones. Las anteriores semanas Estados Unidos había alcanzado récords históricos en cuanto a datos de desempleo. En el actual dato, los analistas esperaban una reducción considerable, mientras que el dato ha superado ligeramente lo esperado (5,24 millones frente a 5,1 millones de solicitudes).

Las principales bolsas del viejo continente tampoco se creen los rebotes puntuales, azotadas por el Covid-19, se tiñen de rojo.

De cara al mercado español, las cifras de coronavirus vuelven a experimentar subidas. El número de fallecidos en las últimas 24 horas vuelve a superar las 500 víctimas, por lo la fase II aún es una utopía. El selectivo español cotiza en torno a los 6.800 puntos, de nuevo aumenta la posibilidad de otra corrección.

Los pesos pesados del Ibex vuelven a fallar. Inditex cotiza por debajo de los 25 euros por acción, mientras que el sector bancario continúa lastrado por las dudas de los inversores. Las compañías defensivas continúan actuando como valor refugio, donde las principales beneficiadas son Cellnex, Naturgy, Enagas y Red Eléctrica.

Las nuevas caídas del petróleo son una señal de inestabilidad en el mercado, el barril de brent encadena dos sesiones consecutivas con caídas del 6%. Su homólogo en Estados Unidos, el West Texas, roza los mínimos de los últimos 20 años.