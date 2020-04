Los desacuerdos por ver quién carga con la sombrilla, quién con las sillas, y quién con la nevera o por salir con suficiente antelación hacia el aeropuerto, ya no formarán parte de la típica estampa veraniega. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este viernes que la reincorporación de los sectores económicos se hará en dos fases, una en verano y otra que durará hasta finales de año. Esta “vuelta a la normalidad” será más lenta en las actividades relacionadas con el ocio, la cultura, el turismo, la hostelería y la restauración. Poder disfrutar de unas vacaciones se plantea aún como un escenario lejano.

El sector turístico no volverá a reanudar su actividad hasta que se garantice que se puede desarrollar con condiciones “extraordinariamente” seguras, según ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se desconoce cuándo, a dónde se podrá viajar y en qué condiciones. Por ello, contratar viajes vacacionales para los próximos meses puede conllevar riesgos económicos tales como, “complicaciones para recuperar el importe de vuelos y alojamientos si finalmente no puede disfrutarse de ellos”, advierte Facua. En esta línea, el ministro de Consumo, Alberto Garzón pidió “paciencia y prudencia” para reservar las vacaciones de este verano, ante las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia del coronavirus, una recomendación que también realizó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Riesgos de los paquetes turísticos

Recurrir a una agencia de viajes para que organice el transporte, alojamiento y otros servicios turístico sigue siendo una opción popular y sencilla para ir de vacaciones. No obstante, contratar uno de estos paquetes implica altas probabilidades de no obtener un reembolso en caso no poder viajar.

El Gobierno aprobó un real decreto en el que se permite que para contratos de viaje combinado que hayan sido cancelados con motivo del Covid-19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórroga. Sin embargo, la directiva europea establece que “los usuarios tienen derecho a reclamar a las agencias que les devuelvan en un plazo máximo de 14 días el importe de los paquetes turísticos de los que no vayan a poder disfrutar por causas de fuerza mayor que encajan con las relacionadas con la situación mundial por el Covid-19”, recuerda Facua. Además, esta regulación establece que “los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en su derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección" .

Aerolíneas que ofrecen bonos en lugar de reembolsos

Algunas compañías aéreas están intentando colocar bonos a los clientes afectados y el reembolso ni siquiera se plantea como una de la opciones. Facua advierte: “Ante la posibilidad de que determinadas empresas de estos sectores quiebren, admitir bonos puede ser peligroso si no tienen el respaldo de un documento emitido por un avalista -banco o aseguradora- que asegure que el importe concreto adeudado está cubierto”. En el caso de que el usuario haya contratado un vuelo sin vincularlo a un paquete turístico, la crisis sanitaria no exime a las empresas de devolver a los clientes el importe íntegro del billete. El único impedimento pueden ser los plazos de devolución. Si el vuelo ha sido cancelado, los usuarios que tienen derecho a reclamar a las aerolíneas deben recibir el reembolso de su billete en un máximo de 7 días. No obstante, si es el usuario que comunica que no puede viajar por el estado de alarma, la devolución tardará en efectuarse hasta 74 días. De ser así, el consumidor deberá comunicar a la aerolínea que solicita la resolución del contrato, en un plazo de 14 días. La petición deberá presentarse por escrito, justificando que el motivo para no volar es el estado de alarma y si desea recuperar el importe o un bono canjeable del mismo valor.

Devoluciones inferiores al importe original

El real decreto plantea la posibilidad de que en la devolución del importe abonado se deduzcan"gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor". Así que si el consumidor se encuentra con que el reembolso es una cantidad inferior a la que pagó, puede exigir la acreditación de los supuestos gastos cuya deducción se pretende. Y si no son gastos que puedan considerarse reales y justificados, tendrá derecho a reclamar ese dinero.

Sectores con más quejas

La negativa de empresa relacionadas con vuelos y viajes para reembolsar el dinero a los clientes suele ser el principal motivo de las reclamaciones. Según los datos de Facua, el sector del transporte ha encabezado el ranking, con nada menos que el 37% del total de quejas, siendo las aerolíneas las protagonistas por su negativa a devolver el dinero a los pasajeros que no han podido volar. En el sector del ocio y los servicios vacacionales, las agencias de viajes acumulan el 21,7% de las quejas. También en este sector se han presentado numerosas reclamaciones contra hoteles y empresas organizadoras de espectáculos cancelados por no devolver el dinero a los usuarios.