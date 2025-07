Nex·ia muestra la formación en IA aplicada y su futuro

Planeta Formación y Universidades – [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/planeta-formacion-universidades-alianza-google-cloud-deloitte-presenta-nexia-centro-innovacion-aplicada-educacion-superior_202504306811faffe52da91ed53404a5.html|||Nex·ia, el centro de formación en Inteligencia Artificial (IA) Aplicada]] de Planeta Formación y Universidades en colaboración con Deloitte y Google, ha empezado a dar sus primeros pasos y, de hecho, ya está formando a sus primeros alumnos, tal y como quedó de manifiesto en un [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/actualidad/siga-mesa-analisis-nexia-nuevo-centro-innovacion-aplicada-educacion-superior_20250701686395985e724b62f06595bd.html|||evento realizado en La Razón]].

Francisco Marhuenda, director del periódico, abrió la jornada con una declaración aseguran que la IA 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_forma parte de nuestra realidad cotidiana. Ya no estamos hablando de futuro, sino de presente2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Entusiasta de la IA, compartió ejemplos personales sobre cómo ha transformado su labor periodística y académica, pero advirtió sobre la importancia de una base sólida, subrayando la necesidad de iniciativas como Planeta Formación y Universidades – Nex·ia para que la sociedad aproveche el cambio tecnológico sin perder el rigor ni la ética profesional.

Miguel López Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, destacó el carácter pionero de Planeta Formación y Universidades – Nex·ia y la importancia de la colaboración. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Es mucho más que un centro de innovación, es un punto de encuentro entre el conocimiento y el talento, entre la tecnología y la pedagogía, entre la formación superior y la empresa2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Para López Valverde, el reto no es solo dotar de tecnología a las aulas, sino formar en su uso ético y responsable. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Debemos asegurarnos de que la propia inteligencia artificial esté al servicio de las personas, que potencie nuestras capacidades, que nos ayude a tomar mejores decisiones y que contribuya a una sociedad más justa, inclusiva y más próspera2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_, afirmó.

Uso y formación

El 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Barómetro de IA y empleabilidad del futuro para estudiantes de educación superior2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_ elaborado por Planeta Formación y Universidades y Gad3 revela la urgencia de esta misión: [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/educacion/65-estudiantes-espanoles-afirma-haber-utilizado_2024092766f6b533b3741e0001f6c4ee.html|||el 65% de los estudiantes españoles utiliza herramientas de IA]], pero el 72% reconoce no haber recibido formación específica. Este dato, extraído de un estudio internacional, pone en evidencia la brecha entre el uso y el conocimiento, y justifica la creación de un centro como Planeta Formación y Universidades – Nex·ia. En octubre, se presentará un nuevo barómetro, esta vez centrado en las necesidades de las empresas y los perfiles profesionales que demandarán en el futuro, lo que permitirá orientar aún mejor los programas formativos.

Jordi Marín, director de Planeta Formación y Universidades – Nex·ia, explicó con detalle la filosofía y el alcance del centro. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Planeta Formación y Universidades, que agrupa 22 instituciones a nivel global. Nuestro objetivo es introducir la inteligencia artificial de manera transversal en todos nuestros programas, no solo como herramienta, sino como una forma transformadora de abordar una profesión y la educación2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Marín subrayó que la formación no se limita a ingenieros o perfiles técnicos. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Es para los médicos, los psicólogos, los economistas, para el derecho... Introducimos la inteligencia artificial para que sepan cómo esas herramientas y ese contenido transforman las distintas disciplinas2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Actualmente, más de 5.000 personas se están formando en IA dentro de la comunidad Planeta Formación y Universidades – Nex·ia, y ya se han certificado cerca de 900 estudiantes y profesores. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_No es solo un objetivo, sino que el centro ya tiene realidades2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_, remarcó Marín, quien anunció la creación de una cátedra de IA y programas de doctorado ligados a la misma.

Luis González Gugel, socio de Inteligencia Artificial en Deloitte, aportó la visión de la consultora sobre los retos de llevar la IA a las organizaciones. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Uno de los primeros pasos que hay que dar es realmente formar a la gente en qué es la IA y hasta dónde puede llegar2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. González Gugel enfatizó la importancia de la metodología y la colaboración, sentenciando que 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_queremos aportar todo ese conocimiento de cómo llevar esto a las organizaciones y ver cómo conseguimos que las propias organizaciones en esa innovación empiecen a trabajar juntas. Hay retos que no vamos a ser capaces de resolver individualmente y que creando foros en los que innovemos conjuntamente probablemente podamos resolverlos2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Para Deloitte, la educación es estratégica no solo como cantera de talento, sino como motor de transformación en sectores clave como el turismo, los servicios o la salud.

Gonzalo Romero, Head of Google Education Iberia, puso el acento en la necesidad de ordenar los programas formativos y el desarrollo de habilidades. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_No se puede concebir una habilidad a día de hoy sin que contemple la inteligencia artificial. Planeta Formación y Universidades – Nex·ia es un proyecto emblemático, pionero a nivel mundial, y va a marcar el camino de muchas otras instituciones educativas2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_. Romero defendió la idea de la IA como asistente inteligente, no como sustituto. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_La tecnología no tiene que hacer el papel de descarga cognitiva. Tiene que ser una simbiosis, una herramienta a tu lado y un asistente inteligente para acompañarte en el camino2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_.

El empleo de hoy y mañana

El debate sobre el impacto de la IA en el empleo estuvo muy presente. Romero citó datos del World Economic Forum, que asegura que de aquí al 2030 se van a destruir 80 millones de trabajos, pero se van a construir más de 70 millones de nuevos trabajos relacionados con habilidades en IA. La clave está en formar tanto a los nuevos talentos como a los profesionales en activo. 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_Debemos alfabetizar en IA a toda esa comunidad, a todos esos colectivos que necesitan no solo dominar esa herramienta, sino entender cómo está cambiando sus profesiones y cómo va a cambiar sus profesiones2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_, insistió Marín.

La transversalidad es uno de los grandes valores de Planeta Formación y Universidades – Nex·ia. González Gugel explicó que la IA generativa 2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowOpen_nos lleva a un mundo en el que cualquiera de nosotros somos ese experto simplemente por el hecho de saber preguntar. Por eso es tan importante también que las personas en el ámbito de su profesión aprendan a sacar valor2988d428-eb74-49cd-a2b7-fae154a98d68_doubleArrowClose_.

La formación en IA, por tanto, no es solo una cuestión técnica, sino también de pensamiento crítico, ética y resolución de problemas complejos, respetando también la ética y los principios legales. Algo en lo que se comprometieron las tres empresas.