María Antonia Cruz (Madrid, 1961) es la primera mujer al frente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, el cual lleva presidiendo 15 años. Bajo el lema “Justicia Social”, los 2.000 colegiados a los que representa se han convertido en una pieza fundamental contra la incertidumbre que ha generado la crisis actual y los vaivenes en su gestión. Con los medios de sus asesorías y jornadas más largas de lo habitual, los graduados sociales asesoran a todo el tejido empresarial y a los trabajadores que se ven ahogados en un mar de reales decretos.

¿En qué consiste vuestro trabajo?

Los graduados sociales cursan la carrera de relaciones laborales, colegiándose como requisito legal para poder ejercer la profesión. Tenemos varios campos de trabajo. Ejercemos la representación técnica en juicio de empresas y trabajadores ante los Juzgados de lo Social. También gestionamos los recursos humanos en las empresas. Además, hay muchos graduados sociales que trabajan en la Administración, y otros graduados sociales tienen sus despachos de asesoría en materia laboral y fiscal, asesorando al 85% de las pymes y autónomos de Madrid.

Tenéis un servicio de asistencia jurídica gratuita para la Comunidad de Madrid, ¿qué dudas os están llegando durante el estado de alarma?

Colaboramos desde el inicio de esta crisis con la Comunidad de Madrid, pues desde la Consejería de Empleo requirieron nuestra ayuda para atender de manera altruista a trabajadores y empresarios. Nos están llegando más de 70 consultas diarias, que fueron más de 100 en los primeros días. La mayoría son de trabajadores y giran en torno a la situación que están viviendo, en especial en relación a la aplicación de los ERTEs, su repercusión en su situación laboral y sobre cuándo van a poder cobrar la prestación. A muchos de ellos los han despedido y preguntan qué se puede hacer ante ello, cuáles son sus derechos. Esto ha sido en una primera etapa. Ahora lo que nos está llegando es gente que está pasándolo verdaderamente mal, que no cobra la prestación del SEPE, nos les llega el dinero para poder comer, y no saben a qué acogerse. Son verdaderos dramas, esa es la verdad.

¿Con que trabas os encontráis a la hora de asesorarlos?

Las trabas que estamos teniendo son horribles. Estamos teniendo un fluir de real decreto tras real decreto tras real decreto, y no hay unas medidas confiables en el tiempo con una planificación coherente, que es lo que se debería haber hecho desde un principio. Nos estamos encontrando con que tú un día le dices a un cliente que hay una ayuda y al día siguiente tienes que modificar lo que habías hecho porque han dispuesto otra cosa. Y luego problemas humanos de los clientes, de los autónomos y de las empresas que nos preguntan qué va a pasar después y, realmente, poco les podemos decir porque no lo sabemos. Los graduados sociales hemos tenido que trabajar 12 y 14 horas diarias en nuestros despachos. A ello se sumó la incertidumbre sobre si los impuestos del primer trimestre de los autónomos tenían fecha límite hasta el 20 de abril. Los clientes no sabían cómo hacernos llegar las facturas. El problema es que el Gobierno cree que un autónomo que tiene un bar en un pueblo tiene medios telemáticos para poder escanear y enviar las facturas. Ni un 50% de las pymes y autónomos que asesoramos tienen en casa acceso a estos medios. Todos los compañeros hemos estado en verdadero riesgo porque esas facturas no las podían llevar a los despachos y tampoco íbamos a abandonar a nuestros clientes.

¿Cuáles son los aspectos a mejorar en materia laboral por la gestión del Gobierno?

Hay cosas que se podrían haber hecho de otra forma. Hay un montón de inseguridad por parte de los profesionales. Ahora por ejemplo, con la prestación por desempleo de los que están en ERTE, en muchas de las gestionadas han surgido problemas porque no es fácil que cierta documentación te la pueda enviar el cliente. Sé que esto es muy complicado y que no había una previsión de que este estado de alarma iba a durar un mes, dos meses... Pero sin un paquete de medidas conjuntas es un verdadero lío. Ahora sale un real decreto nuevo que modifica parte de lo anterior, por ejemplo en materia de ERTEs en sectores esenciales. Antes no se podían presentar. De hecho, yo tengo denegaciones de ERTEs de sectores esenciales. Ahora qué pasa, ¿los puedo presentar con carácter retroactivo, no los puedo presentar? También se ha hablado de prolongar el teletrabajo y hay muchas empresas a las que esto les supone un grave problema, ya que en este país no estamos preparados para hacer teletrabajo en ciertas actividades. Se ha pagado a una parte de los autónomos la prestación por cese de actividad, esa ayuda dura un mes y los clientes que no puedan abrir después nos preguntan si se va a prorrogar. Los profesionales no sabemos qué responderles. Es una información a cuenta gotas que hace que tú como profesional no puedas asesorar correctamente a pymes y autónomos. Yo llevo 30 años en la profesión y creo que no he leído tantos reales decretos juntos en toda mi vida profesional.

¿Por qué se están denegando tantos ERTEs por fuerza mayor?

En la Comunidad de Madrid se están denegando muchos y no entendemos el porqué. Creo que ha habido tal acumulación de expedientes que no da lugar a realmente estudiar uno en particular. Hay que tener también en cuenta que los ERTEs por fuerza mayor eximen a las empresas de pagar las cotizaciones de los trabajadores durante el estado de alarma, unas medidas con mucha trascendencia que pueden suponer una importante reducción en las arcas del estado.

Tras el fin de los ERTEs y la vuelta al trabajo, ¿habrá un repunte de los conflictos laborales entre los agentes sociales?

Los va a haber seguro y más que nunca. La vuelta al trabajo va a traer muchísima conflictividad laboral. No solo por los ERTEs, sino por el permiso retribuido recuperable. Llegar a un acuerdo con los trabajadores que tienen unas jornadas completas de 40 horas semanales va a ser muy complicado. ¿Va a hacer el trabajador 12 horas diarias?, ¿no habrá que respetar el máximo de horas en las jornadas? Habrá que llegar a un acuerdo entre empresa y trabajador y los juzgados van a estar llenos por esta conflictividad. Por parte del Gobierno se debería implantar la mediación. Hay muchos profesionales cualificados que pueden mediar entre la empresa y los trabajadores para intentar no colapsar los juzgados. Una buena alternativa al permiso retribuido hubiera sido permitir ERTEs a muchas más actividades y más amplios en el tiempo. Hasta hace poco se desconocían cuáles eran las actividades esenciales y luego se tomaron medidas incompresibles como ocurrió con la construcción, en la que se permitió trabajar a autónomos y a empresas no.

¿Sobre quién recae la responsabilidad de los contagios por coronavirus en el trabajo?

Está claro que el empresario tiene la obligación de prevenir los riesgos laborales, pero cómo se va a pedir que se cumpla la ley de prevención de riesgos cuando no se tienen los medios para ello, ni por parte del Estado, porque al llamar al servicio de prevención ajeno no te facilitan ningún EPI, ni por parte de vendedores privados que no tienen “stock”.

Teniendo en cuenta esto, ¿se podrán cumplir las buenas prácticas que recomendó el Gobierno para la vuelta al trabajo?

Hay sectores en los que va a ser muy difícil de cumplir. Se debería hacer un estudio minucioso de esa vuelta al trabajo porque cada actividad es distinta. Antes de decir los sectores que van a empezar a trabajar se debería asegurar que las medidas se pueden cumplir. También para que los empresarios sepan cuál es el coste que va implicar retomar la actividad, porque si en un bar no se va a permitir un aforo de más de 20 personas en muchos casos no les saldrá rentable y no podrán cubrir los gastos de esa reapertura. El Estado debería hacer un importante desembolso para apoyar a los empresarios que tengan que hacer modificaciones en sus recintos de trabajo.

¿Cómo repercutirán todas las ayudas en la deuda de la Seguridad Social?

A mí me preocupa mucho el día después. Qué va a pasar cuando se retome la actividad, que en el caso de algunas empresas se retrasará aún más. Estoy segura y convencida de que va a haber mucho cierre de empresas y vamos a tener que hacer frente a muchas extinciones de contratos. La hostelería va a caer en más de un 50%. El sector servicios está viviendo verdaderos dramas. Son personas que han hecho un verdadero esfuerzo por montar sus negocios, muchas veces sin ayuda, han dado puestos de trabajo y ahora no saben qué va a pasa con ellos. El problema de las moratorias es que atrasan el pago, pero si en octubre o noviembre no han podido recuperar sus ingresos, cómo lo van a pagar. En cuanto a los préstamos ICO, se están poniendo un montón de requisitos que no son nada normales. Esto es como un dominó, si un bar tiene que cerrar, sus proveedores y todas las empresas que le prestan servicios también sufrirán una caída. Me gustaría mandar un mensaje de ánimo las empresas afectadas, de esta se va a salir con el esfuerzo de todos.