“Hay que evitar que la primera visita tras el confinamiento sea el paro”

El joven consejero de Fomento y portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que «es el momento de otorgar mayor fuerza a quienes tenemos vocación de sumar frente a quienes restan». Ignacio Hernando espera que «no caigamos en la incongruencia de solicitar a Europa mayor flexibilidad para aumentar el gasto, y que a la vez se bajen impuestos de manera desordenada».

– ¿Cómo está afectando esta crisis a su planes de legislatura?

– Simultáneamente hemos cuidado la salud de las personas y la de la economía y del empleo. En lo sanitario hemos pasado lo peor; nada supera el sufrimiento por los fallecidos, por lo que lo económico no es lo más difícil, pero sí será un reto prolongado. La vigencia de los planes de inversión o de las prioridades dependerán del grado de compromiso por parte de nuestros socios europeos en defender un mercado único que no vaya a dos velocidades. Éste es el argumento más convincente para el Norte, aunque personalmente me resulta más humano la solidaridad y la convergencia como pilares de nuestra Unión. Estará en función del reparto: la sanidad, la educación o la atención a las personas dependientes o vulnerables son competencias de las autonomías. Pero, más allá, las crisis son una oportunidad para mejorar el sistema, repensar cómo organizamos el transporte, la dispersión geográfica y las carreteras, y tras el confinamiento, la vivienda, incluso arquitectónicamente. Sin duda habrá cambios, y llegaremos a ellos consensuando con los partidos políticos y la sociedad activa.

– ¿Qué sectores de los que se encuentran en su órbita están siendo más afectados por esta situación y qué medidas han adoptado durante el Estado de Alarma?

– Las tomadas en transporte se han orientado a evitar los contagios, garantizar la movilidad básica y mejorar las condiciones del transporte de mercancías. Desde las administraciones estamos incluyendo las reivindicaciones del sector en los pactos de reconstrucción. También, a través del esfuerzo privado, debe haber mecanismos de liquidez y apoyo financiero para la reactivación. La media de vehículos parados ante la falta de actividad industrial ha sido del 50%, pero en algunos sectores ha llegado al 97%.

– ¿En qué momento se halla el proyecto de Ley del Transporte comprometido para este mandato?

– Nuestro actual borrador aborda los retos de la intermodalidad, la despoblación y la optimización de los costes del transporte. Incluye la trasposición de la normativa vigente; el desarrollo del plan de concesiones zonales integradas; el Plan Director de Mercancías de Castilla-La Mancha; la participación de entidades privadas y locales en la financiación; la creación de una figura de área territorial de prestación conjunta en zonas despobladas; mejoras para el taxi; la creación de un distintivo de calidad para luchar contra la competencia desleal en el transporte de mercancías, y la regulación de nuevos usos en las estaciones y marquesinas.

– ¿Y sus necesidades en el ámbito del ferrocarril? ¿Qué le están pidiendo a José Luis Ábalos?

– Seguiremos instando y reivindicando las mejoras necesarias en cercanías, líneas de tren convencional y la explotación de los servicios AVE. Todos estos proyectos son motores dinamizadores de la economía de la región y del país. Somos conscientes de que esto requiere un escenario de certidumbre política y presupuestaria.

– ¿Qué prioridades tienen en el ámbito de las carreteras?

– Ante la Covid-19 hemos diseñado un sistema de rápida movilización para atender incidencias urgentes y garantizar las medidas de prevención para nuestro personal, además de la viabilidad de la red. En la fase de recuperación no debemos olvidarnos de la obra pública, especialmente de las pymes para mantener en buen estado lo ya construido sin dejar de intentar completar la red; acondicionarla para evitar el aislamiento, una dimensión de la despoblación; reforzar la seguridad vial, y reivindicar y colaborar con el Estado en la puesta en marcha de actuaciones e inversiones pendientes.

– ¿Qué plan tienen para la construcción? ¿Siguen con la idea de aprobar una ley del suelo y de impulsar la normativa en vivienda?

– Al día siguiente de la publicación en el BOE del Estado de Alarma, pusimos en marcha las medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional afectados por el Covid-19. Además, hemos ofrecido un aplazamiento del pago de las rentas de alquiler a las personas de nuestro parque que no tienen domiciliado su recibo, son principalmente personas mayores, y preferimos que se queden en casa. Confiamos en recibir los fondos para las ayudas al alquiler entre particulares de manera inmediata, y así poner en marcha este programa. Si no se produjera la transferencia, prevemos reorientar temporalmente fondos de otras partidas del Plan Estatal de Vivienda. Para acelerar la reactivación y el desarrollo de pequeños municipios hemos elaborado la Estrategia SUMA (Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas) con más de 25 medidas. Es el momento de otorgar mayor fuerza a quienes tenemos vocación de sumar frente a quienes restan.

– ¿Qué opina de la reivindicación de reducir el IVA al 4% en los trabajos relacionados con el sector de la construcción?

– Considero que lo razonable es que se valoren todas las propuestas fiscales de forma conjunta. Caben mejoras para reactivar la economía y evitar que la primera visita que recibamos en nuestros hogares después del desconfinamiento sea el desempleo. Se debe hacer un planteamiento serio, no caigamos en la incongruencia de solicitar a Europa mayor flexibilidad para aumentar el gasto, y que a la vez se bajen impuestos de manera desordenada.