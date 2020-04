Renfe y Ferrovial avanzan en un acuerdo para salvar los 2.000 empleos de los servicios a bordo

Renfe y Ferrovial han acercado mucho las posturas para salvar los empleos de los 2.000 trabajadores de los servicios a bordo de los trenes de alta velocidad y larga distancia de la compañía. Según han explicado fuentes conocedoras de la negociación, ambas partes estarían de acuerdo en extender hasta final de año el contrato del servicio, que vence mañana mismo, para salvaguardas los puestos de trabajo.

El pasado lunes, el consejo de administración de la operadora decidió no prorrogar su acuerdo con Ferrovial en vista de que el servicio no se está prestando desde el pasado 14 de marzo con la declaración del estado de alarma. Sin embargo, en la tarde de ayer, Renfe y Ferrovial acordaron apurar los contactos para buscar una solución que no deje en la calle a estos trabajadores. Fruto de estas conversaciones, ambas partes habrían llegado a un principio de acuerdo para prorrogar el contrato a la baja hasta finales de año. De ese modo, se salvarían los puestos de trabajo de los 2.000 empleados que Ferrovial tiene contratados para este servicio. Ahora mismo, al no prestarse el servicio, estos trabajadores están afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE). La idea sería que, conforme Renfe vaya recuperando la actividad, se vayan reincorporando de forma progresiva a sus puestos, han explicado estas fuentes.

Aunque hay sintonía entre ambas partes para sacar adelante el acuerdo, la última palabra la tiene el consejo de administración de la operadora pública, que se reunirá hoy para estudiar lo acordado.