Consumo denuncia a 17 aerolíneas por no informar sobre los reembolsos de billetes cancelados

El reembolso de los billetes aéreos cancelados se ha convertido en un campo de batalla entre consumidores y aerolíneas en el que el Ministerio de Consumo se ha puesto del lado de los primeros. El departamento que dirige Alberto Garzón llevará ante los tribunales a 17 aerolíneas por incumplir una serie de parámetros en el proceso de devolución de los billetes que se han cancelado debido a la pandemia de coronavirus. Así lo ha anunciado hoy Bibiana Medialdea, directora general de Consumo, en el programa “Al Rojo Vivo” de La Sexta. “La normativa europea es clarísima. Cuando una compañía aérea cancela un vuelo, el usuario tiene derecho a recibir el reembolso en los siete días siguientes a la solicitud, pero actualmente tenemos indicios de que este derecho no se está pudiendo ejercer”, ha apuntado en la entrevista.

Antes de recurrir a esta vía, Garzón remitió una carta a las compañías aéreas informando de que los derechos de los consumidores se estaban incumpliendo e instó a las aerolíneas a cumplir la normativa. Sin embargo, según Medialdea, no obtuvieron una respuesta “positiva” y han decidido “recurrir ante los tribunales”.

La dirigente de Consumo ha recordado que las compañías tienen la posibilidad de ofrecer un bono a sus usuarios, pero “la última palabra la tiene el consumidor y si quiere, debe poder acceder al reembolso en siete días y de una manera sencilla”. Sin embargo, desde las aerolíneas “se está ocultando información y llevando a cabo prácticas desleales” para que los clientes tengan que recurrir a la opción del bono. En este sentido, Medialdea ha explicado que el Gobierno solicitará ante los tribunales que las empresas dejen de “omitir información” al respecto de las devoluciones y que aquellos usuarios que solicitaran el bono sin ser correctamente informados puedan cambiarlo ahora por una devolución del dinero.

Grave daño económico

Aunque las aerolíneas habían solicitado que se congelara temporalmente su obligación de devolver el importe de los billetes dadas las graves dificultades económicas por las que atraviesan debido al desplome del tráfico aéreo, la Comisión Europea no atendió a sus reclamaciones. Y eso que contaban con el respaldo de hasta trece países, incluido España. O, al menos, con el del Ministerio de Transportes, que propuso una moratoria al termino de la cual si el viajero no había canjeado su billete por un bono, tendría derecho a recuperar el dinero del billete.

Las compañías aéreas han asegurado en reiteradas ocasiones que no se han negado a cumplir con lo que marca la normativa europea. Simplemente, aducen, el volumen de devoluciones es tal que no pueden tramitarlo en la semana que marca la norma. No obstante, también han advertido de que si tienen que devolver todos los billetes cancelados, sufrirán un grave perjuicio económico.