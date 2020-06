Aún habiendo encontrado una casa a buen precio, la elección de la hipoteca puede influir en que la compra de un vivienda sea una ganga o se encarezca hasta perder todo su atractivo. Los clientes con una hipoteca a tipo variable llevan ya dos meses pagando esta decisión. Hasta el momento, las hipotecas variables eran una opción muy económica, debido a la permanencia del euríbor en terreno negativo. Sin embargo, con el fuerte repunte de abril y mayor (se sitúa en el -0,081%) este índice de referencia cada vez está más cerca de dejar atrás los números rojos. Esta tendencia ha hecho que las hipotecas fijas empiezan a ganar adeptos y su contratación supera por primera vez en la historia a la de las variables, según los últimos datos del INE.

Helpmycash ha comparado las hipotecas del mes de junio tanto a tipo fijo como variable con las mejores condiciones de financiación. La conclusión a la que ha llegado el comparador es que las hipotecas fijas no son mucho más caras que las ligadas al euríbor. Ese coste un poco superior es una garantía de seguridad para no tener que depender de las variaciones del euríbor, que cada vez se acerca más a terreno positivo. En el contexto de fragilidad económica actual, muchos compradores quieren ir con pies de plomo al elegir su hipoteca. En este sentido, Helpmycash subraya que las hipotecas fijas están viviendo su mejor momento de la última década, con un tipo que ronda el 1,5%. Tras un análisis de todos los productos disponibles en el mercado, Helpmycash ha identificado las tres opciones más baratas para financiar la compra de una vivienda sin sobresaltos.

La mejor para ahorra en intereses

El primer puesto del podio es para Hipoteca a Un Paso de Ibercaja, ya que cuenta con el tipo de interés más bajo: un 1,50% con un plazo de hasta 20 años. Además, la única condición para conseguir una financiación del 80% es domiciliar unos ingresos de 2.500 euros al mes entre todos los titulares. Por otra parte, los clientes que contraten este préstamo hipotecario no tendrán que pagar ninguna comisión, ya que este banco no les cobrará ningún coste de apertura ni por amortizar el capital por adelantado. En la práctica, para una hipoteca de 150.000 euros, el coste total de intereses sería de unos 23.700 euros y se quedarían unas cuotas que no pasarían de los 725 euros al mes.

La que ofrece una cuota más desahogada

La plata en esta clasificación es para la Hipoteca Inteligente Fija de Evo, con un tipo de interés del 1,55% sea cual sea el plazo. Aunque un poco más cara que la de Ibercaja, este crédito para la compra de viviendas sin vinculación permite escoger un período de amortización de hasta 30 años, una flexibilidad que abarata las cuotas. La hipoteca de Evo Banco financia hasta el 80% del precio de la vivienda y está pensada para clientes que prefieran unas mensualidades más bajas sin importarles en exceso que el coste total de la hipoteca se encarezca. Helpmycash pone el siguiente ejemplo: financiar 150.000 euros a 25 años (5 más que con Ibercaja) tendría un coste total de unos 30.000 euros (unos 6.000 más), pero las cuotas no superarían los 600 euros (más de 100 euros menos). Por último, otra ventaja de este crédito hipotecario es que es que tampoco incluye comisiones de ningún tipo: ni de apertura ni de amortización anticipada e incluso tiene una comisión del 0% para subrogación.

La ideal para devolver el dinero en el menor tiempo

El top 3 lo cierra la Hipoteca Fija de Coinc, un producto totalmente online y sin vinculación con un interés que varía según el plazo: del 1,50% a 10 años, del 1,55% a 15 años, del 1,59% a 20 años, del 1,64% a 25 años y del 1,69% a 30 años. Como las anteriores, permite financiar hasta el 80% del valor de la vivienda. No obstante, uno de los inconvenientes de este crédito es que sí que tiene comisiones, concretamente, de amortización anticipada y de subrogación. En ambos casos, la penalización es del 2% durante los primeros 10 años y del 1,5% después. Todo se entiende mejor con un ejemplo y, volviendo al mismo supuesto que las anteriores opciones, para una hipoteca de 150.000 euros el coste total oscilaría entre los 11.000 euros y los 40.000 euros dependiendo de si elegimos un plazo de amortización de 10, 15, 20 25 o 30 años. Del mismo modo, se puede elegir entre pagar unas cuotas de alrededor de los 1.000 euros en pocos años o ir más desahogados con mensualidades de menos 550 euros.