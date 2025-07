Es falta de gestión

Los problemas de esta semana en los servicios básicos de Adif, Renfe y AENA no son nuevos y tampoco lo son por causa de un boicot, como se atrevió a aventurar el otro día María Jesús Montero. Aquí cada vez que se roba cobre en las vías del AVE o se viene abajo la red eléctrica insinúan a los ciudadanos que se trata de un ataque externo, orquestado por bandas fascistas.

La realidad es menos rebuscada y más sencilla. El problema radica en que no invierten en gestión, o no saben o no quieren gestionar. La luz se fue a cero porque la empresa semipública REE no hizo bien su trabajo. El cobre lo roban al no existir seguridad en las vías. La catenaria se descuelga porque falla el mantenimiento de la red. El caos de AENA es habitual, empezando por el Wifi y continuando por el control de pasaportes. Tenemos un país turístico, con más de 90 millones de visitantes, y nuestros ministros lo gestionan en verano como si fuera invierno.

Pocas cosas pasan con relación a lo mal que se gestiona. Adif y Renfe recibieron el grueso de los fondos Next de la UE, pero desconocemos a que los han destinado. Si fuese un desajuste puntual, no pasaría nada. La perfección absoluta es imposible. Siempre va a haber errores. Pero en este país el caos viene siendo ya habitual, demasiado frecuente, especialmente en verano, cuando deberíamos mostrar al mundo con orgullo las ventajas de veranear en España.

Claro que es más cómodo decir que estamos ante un ciberataque o un sabotaje orquestado por la de derecha y la ultra ultra derecha.