La UE investiga a Apple por abusos contra la competencia

Bruselas no ceja en su cruzada contra los gigantes tecnológicos estadounidenses por abuso de su posición de dominio en el mercado. El Ejecutivo comunitario anunció ayer la apertura de una investigación formal contra Apple para dilucidar posibles restricciones a la competencia dentro del mercado único. Concretamente, Bruselas está estudiando si la multinacional fundada por Steve Jobs obliga a los usuarios de iPad y iPhone a descargar aplicaciones a través de la tienda App Store y si este tipo de limitaciones se producen también en el sistema de pagos Apple Pay.

Esta investigación se produce después de las quejas presentados por competidores como la multinacional de música a través de internet Spotify y un distribuidor de libros electrónicos y audiolibros, cuya identidad no ha sido revelada. Bruselas estudiará a partir de ahora si la multinacional impone restricciones ilegales a los desarrolladores de aplicaciones, lo que acaba cercenando la distribución de contenidos a través de la tienda de Apple. Esto ocasionaría que los adversarios en el mercado no puedan competir en igualdad de condiciones y los usuarios de los dispositivos de Apple no tendrían suficiente información para acceder a contenidos más económicos desde otras plataformas. Los desarrolladores de estas aplicaciones que distribuyen contenidos a través de la tienda de Apple deben pasar por el aro de pagar una comisión del 30%, lo que podría suponer una violación de las normas de competencia europeas.

«Aunque Apple permite a los usuarios consumir contenidos como música, libros o audiolibros comprados en otros sitios, las reglas que han impuesto no permiten a los desarrolladores informar a los usuarios sobre las posibilidades de compra de las que disponen, que habitualmente son más baratas», asegura la Comisión Europea en un comunicado difundido ayer.

En cuanto a la segunda investigación anunciada, Bruselas también pretende determinar las condiciones que Apple exige a los vendedores de aplicaciones que se quieren integrar en su sistema de pago. Además, la Comisión quiere investigar si Apple Pay es la única herramienta de pago que puede utilizar la tecnología de «tap and go» en los dispositivos móviles de Apple, algo que estaría prohibido. La apertura de una investigación de este tipo no prejuzga su resultado, pero el Ejecutivo comunitario sólo formaliza este paso cuándo tiene en su mano suficientes indicios.