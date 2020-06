¿Se pueden pedir ayudas para comprar una bicicleta o un patinete eléctrico?

Las subvenciones para comprar un coche son más que conocidas, pero los medios de transporte sostenibles no han querido quedarse atrás. El coche se ha establecido como el transporte más seguro, ya que favorece el distanciamiento, pero no es necesario ir sobre cuatro ruedas y un motor de gasolina para protegerse contra el Covid-19. Los que aún le tengan cierto respeto al metro, cercanías, tranvía o autobús siempre pueden contar con dos alternativas al coche: la bicicleta y el patinete eléctrico. Hasta el momento, únicamente la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han anunciado ayudas para estos medios de transporte sostenibles, que varían en función del tipo de vehículo que vayas a comprar. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios esperan que estas ayudas no solo se consoliden cuanto antes, sino que también se extiendan al resto de comunidades.

Comunidad Valenciana

En Valencia han entrado en vigor estas ayudas hoy, 22 de junio. El principal requisito para acceder a ellas es vivir en la Comunidad Valenciana. Esta subvención consiste en un descuento directo sobre el precio de compra en las tiendas que se adhieran a la campaña.

Las cuantías máximas recogidas por la OCU son:

-Hasta 250 euros para bicicleta eléctrica (el importe de la bicicleta no podrá superar los 1.400 euros).

-Hasta 200 euros de ayuda para comprar kits de electrificación de bicicletas (cuyo importe no podrá superar los 600 euros).

-Hasta 150 euros para bicicletas con elementos de carga para transporte de niños (cuyo importe no podrá superar los 700 euros).

-Hasta 75 euros para bicicletas normales (de un importe máximo de 500 euros).

-Hasta 75 euros para patinetes eléctricos (de importe inferior a 450 euros).

Comunidad de Madrid

Madrid espera poner en marcha las subvenciones a bicicletas y vehículos eléctricos antes de dos meses. La cuantía de las ayudas es variable y en ningún caso podrá superar el 50% del importe del vehículo. El máximo otorgado será:

-Hasta 150 euros para patinetes eléctricos.

-Hasta 500 euros para bicicletas eléctricas.

-Hasta 600 euros para ciclomotores eléctricos.

-Hasta 750 euros para motocicletas eléctricas.

¿Cuánto cuesta el seguro de bicicleta?

Una de las grandes preocupaciones a la hora de optar por estos vehículos respetuosos con el medio ambiente es su seguridad. Contratar un seguro es la forma más fácil de contar con una protección frente a robos o accidentes. El coste oscila entre los 35 y los 75 euros anuales y factores como el uso del casco protector o contar con un candado homologado pueden suponer una importante rebaja en el precio. Además, la aseguradora también tendrá el cuenta el tipo de bicicleta, su precio y su antigüedad en la póliza final.