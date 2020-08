Fernando Simón, el jefe ideal de los niños y niñas españoles, junto a Leo Messi y Katy Perry

Los clásicos son clásicos por algo. Ser médico, profesora o futbolista es la aspiración de cualquier niño y niña en algún momento de su infancia. Algunos referentes se mantienen y otros nuevos, que ni siquiera existían hace unos años, adelantan posiciones en la lista de profesiones favoritas de los más pequeños de la casa. La XVI Encuesta Adecco “Qué quieres ser de mayor” ha analizado una vez más las aspiraciones laborales y las percepciones del mundo del trabajo de los niños. Este año los resultados han estado marcados por la pandemia. Los niños y niñas españoles también han sido conscientes de los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus y se ha visto reflejado en su percepción del mundo laboral, político y social.

Los aplausos al personal sanitario retumbaron en los barrios españoles durante varias semanas en agradecimiento a su labor. Los más pequeños de la casa no solo escuchaban cada tarde a las ocho este homenaje, sino que participaban de él. Este gesto ha calado en los niños. Aunque chicos y chicas siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes a los que se encuestaba hace 16 años, sí que es cierto que la medicina y la enfermería han mejorado sus puestos. Lo que sí existen son grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más la mayoría de ellos querría tener una profesión vinculada al deporte, seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional. Ellas, en cambio, prefieren profesiones vinculadas al cuidado de los demás y a la enseñanza y la formación, seguidas de profesiones artísticas o relacionadas con el mundo digital, la moda y la belleza.

Futbolista, youtuber y periodista

El fútbol se hace con el primer puesto entre los niños, un año más. Los chicos quieren ser futbolistas, así lo manifiesta un 24,5% de ellos. Este año, sin embargo, la profesión de médico se hace con el segundo lugar (22,1%) seguida, a mucha distancia, de la profesión de policía, con el 13,5% y de la de profesor (9,1%). Entre las profesiones más recientes nacidas con la digitalización y las redes sociales se encuentra la de Youtuber, que completa el top 5 con el 6,3% de los jóvenes queriendo dedicarse a ello (frente al 5,9% del año pasado). Sin embargo, la profesión que irrumpe por primera vez entre las 10 primeras posiciones es la de periodista, con un 2,9% de los jóvenes interesados en ella.

Doctoras y cajeras, pero también futbolistas

Al elegir una profesión, los niños sitúan como propósito principal de la gente dedicarse a lo que les gusta (45,2%), ganar dinero (32,6%) y ayudar a los demás (22,2%). Mientras, las niñas creen que el propósito al elegir trabajo es poder ayudar a los demás (41,7%), seguido de ganar dinero (29,7%) y dedicarse a algo que les gusta (28,6%). Esta percepción se ve reflejada en las profesiones favoritas entre las niñas. Ellas se decantan por ser médico (22,1% de las encuestadas). Tras la medicina, las profesiones preferidas por las niñas son profesora (20,4%), peluquera (11,2%), veterinaria con el 10,9% y futbolista (7%), que vuelve a aparecer en el ranking femenino en una posición alta. Si los chicos han tomado en consideración la función de los periodistas durante esta crisis, las chicas han valorado el esfuerzo de los cajeros y cajeras, llevando a esta profesión al puesto número 10 del ranking.

Los hay que quieren probar hoteles y ser ayudantes de Batman

Entre las respuestas no podía faltar el lado imaginativo. Algunos de los niños encuestados quieren “trabajar probando hoteles” o “en la CIA”, incluso “vendiendo mis inventos”. También hay aventureros que se atreven con los trabajos más arriesgados y explican que querrían “cuidar leones y tigres”, “viajar a Marte para descubrir extraterrestres” e incluso “ayudar a Batman en sus misiones”.

Fernando Simón, entre los mejores jefes

Un 92,7% de los encuestados afirma que el coronavirus es la noticia más importante del año. No es de extrañar que una de las caras visibles de la gestión de esta crisis, Fernando Simón, se haya convertido tanto para niños como para niñas en su futuro jefe ideal. No obstante, entre los chicos, se queda a la cola de Leo Messi y la opción de no tener ningún jefe, que ocupa por primera vez la segunda posición en el ranking de chicos. El youtuber DjMario y el presentador David Broncano son otros de los dos nombres que destacan en el listado. Por su parte, las chicas querría tener como jefa a la cantante Katy Perry, en segundo lugar, a Fernando Simón, seguido muy de cerca por Rosalía, la cantante catalana.

Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes de muchos ámbitos, como periodistas de renombre -Matías Prats o Vicente Vallés-, deportistas que ya no están con nosotros, como Kobe Bryant, influencers como Paula Gonu o María Pombo y, de nuevo figuras mucho más institucionales como el Rey Felipe VI, su esposa la Reina Letizia o superhéroes como Batman.

Prefieren volver al colegio

Además de seguir siendo una de las profesiones predilectas de los jóvenes españoles, la mitad de los niños y niñas otorgan a los médicos el primer puesto de los profesionales más importantes durante la pandemia. Para los niños, les siguen las fuerzas de seguridad del Estado, los trabajadores en el sector alimentario/distribución y de los profesores, mejor valorados entre las niñas (17% de los votos), que entre los niños (6%). El teletrabajo y tele-estudio han formado parte del día a día de los niños durante varios meses. En este sentido, 6 de cada 10 niños y niñas afirman haber estado muy contentos con la opción de que sus padres y madres estuviesen siempre en casa durante el estado de alarma, aunque el 52,3% de los encuestados defiende que, entre seguir en casa el año que viene y volver al colegio para el nuevo curso, prefieren la segunda opción.

Sus soluciones para evitar un nuevo confinamiento

Adecco también ha aprovechado su estudio para pedir consejos a los más pequeños. Todos ellos coinciden en que el material de detección y prevención es crucial para no volver a caer en un rebrote profundo. Además, destacan respuestas mucho más concisas como “ponerse siempre la mascarilla”, “obligar a lavarse las manos todo el tiempo”, “no dejar ir a ver a nuestros abuelos” o “no pelearse todo el rato”. También han sorprendido con respuestas como “invitarnos a comer cuando ya se pueda salir sin mascarilla”, “dejar que los niños podamos salir a pasear siempre” o “aplaudir otra vez para animar a la gente”.