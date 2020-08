Las concesiones del Gobierno no paran la rebelión de los ayuntamientos contra el acuerdo de la FEMP

La rebelión de los ayuntamientos contra el acuerdo de la FEMP por el superávit municipal no cede, pese a las últimas concesiones del Ejecutivo, que según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) asumirá el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por el depósito de sus remanentes, por lo que los ayuntamientos que presten estos ahorros se beneficiarán de un tipo de interés efectivo del 0%, lo que representaría un ahorro global de hasta 70 millones de euros anuales. Ese es el principal cambio introducido por el Ministerio de María Jesús Montero en las condiciones del préstamo voluntario de los remanentes que se acordó con la FEMP. De este modo, las entidades locales que se beneficien de este fondo presupuestario de 5.000 millones también tendrán la posibilidad de optar por un reintegro a 15 años y obtener así un tipo de interés del 0,05%. En la actualidad, las entidades locales que tienen estos remanentes pagan intereses a los bancos por tener depositados allí este dinero. Sin embargo, con esta fórmula, Hacienda pretende que sea la Administración Central la que asume ese coste.

Pero nada parece doblegar el propósito de los municipios no socialistas, que en bloque rechazan el acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero. Para el PP es “aberrante e inaudito” que Hacienda sea la que decida el tipo de interés al que las entidades locales le deben prestar su dinero, por lo que el portavoz del Grupo Popular en la FEMP, Jorge Azcón, ha exigido al Gobierno que “deje de reírse de una vez de las corporaciones locales”. Los populares mantienen su rechazo frontal al acuerdo y tras alentar a sus alcaldes a manifestarse contra el mismo, hoy el secretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha instado también a los del PSOE a rebelarse al pedirles que “que digan en público lo que ya dicen en privado” y sumarse a la “ofensiva”.

En la misma línea ha planteado su rechazo el municipalismo catalán. La Asociación catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) han impulsado una moción en la que rechazan este acuerdo porque, a su entender, “lejos de flexibilizar la regla de gasto y permitir que los ayuntamientos y el resto de entes locales puedan disponer de sus remanentes y ahorros para destinarlos a la reactivación socioeconómica, fija que se tendrán que prestar al Estado, que los devolverá en un plazo de quince años”, además de reivindicar la “suficiencia financiera de los entes locales”.

Por su parte, en la línea marcada por el alcalde de Cádiz, Kichi, los Ayuntamientos gobernados por los comunes -socios electorales de Podemos- tampoco cederán los remanentes porque consideran que la propuesta del ministerio de Hacienda “vulnera la autonomía municipal y pone trabas a los gobiernos locales para gestionar sus recursos”, y defienden que ahora es momento de “facilitar a los gobiernos locales la posibilidad de gobernar sus recursos según las necesidades de los ciudadanos”. Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP es una “falta de respeto” y ha pedido “un poco de justicia” para con los consistorios que ya están “muy infrafinanciados”.

Por su parte, Ciudadanos es el único partido que hasta ahora ha matizado su rechazo, ya que, aunque no compraten el cuaerdo, a diferencia de otros partidos, que ya han asegurado que sus ayuntamientos no entregarán los remanentes, el partido naranja apuesta por acatar este compromiso si así se aprueba. “Si la norma llega, se cumple”, según el líder El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, quien ha rechazado el plan porque es “injusto e improductivo”, pero ha descartado alentar a la desobediencia.

Por su parte, desde el PSOE consideran que lo que está haciendo, sobre todo el PP, es una “manipulación política” del acuerdo entre el Gobierno y la FEMP, ya que con su decisión de no sumarse lo que están es “hurtando a los vecinos sus ahorros” y “restando a sus municipios” miles de millones en inversiones. Según ha denunciado la secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, fueron los Gobiernos del PP los que aprobaron “solos” las reformas legales en 2012 y 2013 “impidiendo el uso de los remanentes de tesorería” por lo que ha calificado de “hipocresía” su postura actual.

En este aspecto abundó Abel Caballero, quien ha recriminado a los populares que se opongan sin plantear alternativas mientras sigue vigente “la ley del PP, la ley de Montoro”, que es la que “no permite gastar los remanentes de golpe”. También insistió que los municipios son libres de decidir si se suman al acuerdo o no. “El que crea que no debe entregarlos, que no lo haga”.