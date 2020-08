El Ibex continúa plano

Leve repunte de nuestro selectivo que cierra la semana en una situación técnica muy parecida a la que comenzó. Seguimos en la zona de los 7100 puntos y parece que ningún tipo de catalizador consigue sacarnos del rango lateral en que ya llevamos anclados durante varias semanas. La próxima semana los catalizadores económicos que tenemos a nivel global serán clave ya que de ser negativos podrían tener un impacto mucho más severo en nuestro selectivo que en el resto.

La Reserva Federal mostró su compromiso con las políticas expansivas que está llevando a cabo hasta la fecha, comprometiéndose a mantener los tipos de interés bajos durante los próximos años. Esta estrategia tiene un claro enfoque que no es otro que conseguir un aumento de la inflación y empleo. Es cierto que a diferencia de otros discursos, en este Powell mostró un enfoque más relajado respecto a la inflación. Analizando los datos las economías a nivel mundial no muestran síntomas esperanzadores de recuperación con datos macroeconómicos que no son nada positivos, a excepción de China que muestra claros síntomas de aceleración económica gracias principalmente al sector industrial.

En el plano corporativo hay que destacar el buen comportamiento del sector bancario, la compañía que ha liderado dicho movimiento ha sido Bankia que cierra cerca del 5% de alza. Movimiento relativamente irracional de no ser por los rumores que vuelven a resurgir acerca de fusiones y adquisiciones dentro del sector.