Qué son los viajes del Imserso

El sector turístico se ha quedado sin una de sus principales fuentes de actividad en temporada baja: los viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Hoy, martes 22 de septiembre, se ha aprobado la cancelación de estos viajes en Consejo de Ministros, tras llevar ya varios meses suspendidos por la pandemia de Covid-19. Este artículo es una guía para entender el funcionamiento general de los viajes del Imserso antes de su cancelación.

¿Qué son?

El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) promueve anualmente un programa de turismo dirigido a la tercera edad. Este es un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social española que tiene como objetivo de proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior a un precio más asequible del habitual, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia. Además de la función social que cumplen, los viajes del Imserso también contribuyen al mantenimiento del empleo y de la actividad económica para las empresas del sector en temporada baja.

¿Cuándo se presenta la solicitud?

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa de turismo del Imserso para la temporada 2019/20 estuvo activo del martes 25 de junio de 2019 hasta el miércoles 10 de julio de 2019, ambos inclusive. El trámite se puede hacer por internet, a través de la sede electrónica del Imserso o descargando la solicitud y enviando una versión impresa y cumplimentada al apartado de correos 10140 (28080 Madrid), o a los Servicios Centrales del Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 – 28029 Madrid). Asimismo, se puede presentar ante los registros de las Administraciones Públicas. Además, el Imserso advierte: no tramita las solicitudes que se remiten a través de correo electrónico.

No obstante, si ya se inscribió en pasadas temporadas no será necesario una nueva solicitud, ya que que el Imserso le remite un impreso en el que figuran los datos personales y de preferencia de modalidad de viaje, y que debe enviar al Imserso solo en el supuesto de que se quiera modificar alguno de estos datos en un plazo que finaliza el 10 de julio de 2019. Este año debido a la pandemia no se ha comunicado un plazo de presentación.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El primero haber presentado la solicitud para participar, aunque si ya se inscribió en temporadas pasadas no tendrá que realizar este paso. Para acceder al programa deberá residir en España y cumplir los siguientes requisitos:

-Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

-Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

-Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

-Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

-Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornad

El Imserso también señala que los usuarios de las plazas deben poder valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Podrán ir acompañados por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Además, los padres podrán viajar junto a sus hijos, si estos tiene una discapacidad igual o superior al 45%.

Destinos

El programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

-Turismo de costa peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 15, 10 y 8 días en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

-Turismo de costa insular: estancias de 15,10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Canarias e Islas Baleares).

-Turismo de interior: con estancias de 4, 5 y 6 días. Incluye los siguientes tipos de viajes circuitos culturales; turismo de naturaleza; viajes a capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Servicios incluidos

-Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso. En capitales de provincia el alojamiento será de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá un suplemento de precio y estará sujeto a disponibilidad de plazas. Este es de 16 euros para las Islas Baleares y zona costera peninsular, 18 euros para Canarias y 20 euros para viajes de turismo interior.

-Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

-Póliza de seguros colectiva, es decir, para todos los que realicen el viaje.

-Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel, excepto para los viajes de turismo de interior.

-Programa de animación socio-cultural.

-Si viaja en Navidad o Fin de Año se le aplica un suplemento de 20 euros por persona por cada comida o cena de gala.

-Para los viajes en avión, está incluida la facturación de una maleta de 20kg y también se puede llevar una maleta de 10kg como equipaje de mano.

Dinámica y precios

La campaña de los viajes del Imserso arranca en octubre y las agencias de viajes la comercializan desde septiembre, a excepción de este año, que han quedado suspendidos por la pandemia. Los viajes, aunque se venden en diferentes agencias, están gestionados por Mundiplan (para los viajes de costa peninsular) y Turismosocial (para los viajes de costa insular y turismo de interior). Este plan turístico permite ir de vacaciones entre octubre y junio con un importe más reducido. Los viajes pueden durar entre 4 y 15 días, con un coste que oscila entre los 114,53 euros, sin incluir el precio del transporte y con la duración más baja, hasta los 609,84 euros, con el transporte incluido y durante el máximo de 15 días.