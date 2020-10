El Círculo de Empresarios defiende la exención del IVA a la Sanidad y educación privadas

El Círculo de Empresarios ha pedido al Gobierno no eliminar la exención del pago del IVA a la sanidad y educación privadas, ante la existencia de una eventual negociación entre los partidos que soportan el Gobierno sobre la elevación del IVA a ciertos productos y servicios que ahora están exentos o gravados con los tipos reducido o superreducido, como forma de aumentar la recaudación. Lo ha hecho a través de un comunicado, considera que se trata de “un ejercicio razonable y conveniente a medio plazo”, tal como han manifestado en ocasiones la AIReF o el Banco de España, ya que “el elevado número de sectores en esas condiciones explica en buena medida la diferencia en la capacidad recaudatoria del IVA en España en relación a países de nuestro entorno con tipos parecidos”.

Según el Círculo de Empresarios, “esta propuesta no parece conveniente por diversas razones”, algunas de las cuales ha puesto de manifiesto la reciente evaluación del gasto público de la AIReF referida a los incentivos fiscales y publicada en julio de este año. Por ello, "sorprende y preocupa que el Gobierno pueda estar considerando, en el marco de ese análisis, la eliminación de la exención del pago del IVA para la sanidad y educación privadas”, señala.

Destaca que esta exención, establecida en 1985, se justifica por el objetivo de reducir el precio de este tipo de servicios considerados esenciales y de interés general para favorecer el acceso universal de los ciudadanos. “Esto lo practican la generalidad de los países de la eurozona respecto a la sanidad privada y casi todos a la educación”, indican desde el Círculo, que advierte además de que el coste fiscal de ambas exenciones asciende a unos 3.400 millones de euros anuales, que contribuyen a “descongestionar la sanidad y educación públicas”.

También defiende que, para los empresarios, esta medida afectaría al derecho a la libertad de elección de los ciudadanos y a las condiciones de actuación y competencia en el mercado de los agentes económicos de los sectores de sanidad y educación privadas, “que no deberían ser alteradas por razones ideológicas”. Por último, el Círculo de Empresarios afirma que los sectores de educación y sanidad, tanto privados como públicos, son prioritarios de cara a la recuperación económica y el proceso de transformación del modelo productivo hacia otro más competitivo, digitalizado y sostenible. “Las medidas de política económica deben ir dirigidas, por ello, a promover su desarrollo y no a limitarlo, adoptándose de manera sosegada y procurando que su impacto no lastre la recuperación”, concluye.