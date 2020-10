View this post on Instagram

Los domingos son para pintar 🔥recuérdalo ... AHORA Y SIEMPRE...En el angar en el muro, en el papel 📝. No 👎 te busques escusas de que no puedes !!! Dale caña !! 👈👈Mañana en fase 2 abrimos nuestra tienda en su horario completo lunes a viernes 10:00-15:00 & 17:00-21:00 Sabados 11:00-14 & 17:00-21:00....disfrutar del domingo writers !! #graffititusalvacion #graffiti #losdomingossonparapintar #writerstowriters