Manuel Giménez: «Nada de demonización fiscal. Más libertad para los empresarios y para las regiones»

Las empresas españolas deben hacer frente a un nuevo paradigma plagado de desafíos que tendrán que superar para garantizar su supervivencia. La digitalización, la capacidad de adaptación al nuevo entorno, la habilidad para recuperar los niveles de producción previos a la crisis y lograr una posición competitiva en una economía globalizada son algunos de los principales. LA RAZÓN en colaboración con Philip Morris reunió a varios expertos que abordaron estas cuestiones en el foro «Los Grandes Retos del Futuro PostCovid-19» y dieron las claves principales para sobrepasar las dificultades.

El encuentro virtual comenzó con la intervención inicial de Paco Marhuenda, director de LA RAZÓN. A continuación, la apertura institucional corrió a cargo del consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez. E Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero y colaborador de La Brújula de la Economía, moderó el foro en el que participaron Enrique Jiménez, director general Philip Morris para España y Portugal; Jesús Ponce, director general y presidente de Novartis España y Raúl Díez, director de comunicación y marketing de IFEMA.

Esta crisis es distinta a la de 2008. Afecta a sectores perfectamente viables Paco Marhuenda, director de LA RAZÓN

Tres frentes abiertos

España debe hacer frente a tres crisis: una sanitaria y social, una crisis institucional y una crisis económica «que ha afectado a toda la economía española y mundial». Así lo explicó el director de LA RAZÓN, Paco Marhuenda. Esta crisis es muy diferente a la de 2008 de deuda soberana, «ya que afecta a muchos sectores que son perfectamente viables». Para Marhuenda, ahora «el gran reto es la competitividad». En una economía globalizada, es muy importante estudiar, profundizar y apostar «por los nuevos sectores económicos que se están planteando», como por ejemplo el 5G, sobre el que este medio celebró hace pocos días un foro, y «donde España puede ser enormemente competitiva», aseguró.

Hay que preservar las libertades de las que nos hemos dotado. El liberalismo no puede ser una luz que se apaga Manuel Giménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid

Proteger a las pymes

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, respondió con contundencia a la pregunta de cuáles son los grandes retos postCovid-19. El primero de ellos es recuperar los niveles de productividad previos a la crisis. El segundo desafío es recuperar nuestro estilo de vida y que este sea sostenible en el tiempo, es decir, «que no se altere la estructura de capital de las pymes y autónomos, que son el 98% de la economía madrileña y algo más de la economía española. Tenemos que lograr mantener el balance de quienes sustentan, no solo nuestra economía, sino la forma en la que somos y estamos ante el mundo», detalló Giménez.

El tercer desafío es salvar el salto competitivo, debido al cambio de tendencias de consumo que ha traído esta crisis. El cuarto es la inclusión como régimen de funcionamiento de nuestra sociedad y el último, y en el que hizo mayor hincapié, es mantener vivas las democracias liberales. «Tenemos que preservar el modelo de libertades del que nos hemos dotado y que no nos es dado. El liberalismo no puede ser, como Krastev enuncia, una luz que se apaga. Los amigos de Salvini, del chavismo o Nigel Farage no puede prevalecer», defendió el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid.

La Consejería está llevando a cabo varias actuaciones para superar estos retos con éxito. Entre ellas, está salvaguardando a las pymes y autónomos; apuesta por la industria y las Midcaps, así como por la formación y el talento, por ejemplo, a través de los Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de Madrid, y busca un modelo inclusivo. No obstante, su mayor apuesta y reivindicación es la seguridad jurídica y la libre empresa. «Nada de armonización fiscal, nada de demonización fiscal. Más libertad para los empresarios, para los ciudadanos y para que las regiones podamos actuar dentro del marco que establece la Constitución. Nada de controlar el poder judicial y nada de reformar el procedimiento penal para controlarlo, porque esas decisiones nos penalizan frente a los mercados financieros internacionales», subrayó Manuel Giménez.

Estamos mucho más cerca de una vacuna. Sabemos a lo que nos enfrentamos y hay que ser optimistas Enrique Jiménez, director general Philip Morris para España y Portugal

La transformación es clave

«Ya es demasiado tarde para ser pesimistas», dijo Enrique Jiménez, director general Philip Morris para España y Portugal, parafraseando a Luis Suárez, profesor del IESE Business School. «Hace unos pocos meses estábamos intentando garantizar el suministro de nuestros productos y sostener el funcionamiento de nuestras operaciones. Ahora estamos mucho más cerca de una vacuna. Sabemos a lo que nos enfrentamos y hay que ser optimistas», añadió. Philip Morris lleva más de una década buscando transformarse «con 7.000 millones de dólares en investigación para conseguir productos que tengan un impacto diferente en la salud». La compañía aborda esta crisis con firmeza en el propósito y teniendo clara que su misión es conseguir un mundo libre del humo de los cigarrillos. Para ello, Jiménez reclamó cierta flexibilidad en la estrategia, poniendo el foco en la ejecución. Los proyectos se desarrollarán de forma rápida, siguiendo el modelo de las startups.

Philip Morris es la compañía tabaquera más grande del mundo, pero además, hoy en día es la empresa número 45 de Europa en registro de patentes. «Esto muestra hasta qué punto hemos tenido que transformarnos, con más de 430 científicos trabajando en dos centros de investigación en Suiza y Singapur, y con productos lanzados en 61 países y con 16 millones de usuarios en todo el mundo que suponen un 25% de nuestros ingresos a nivel mundial», añadió Enrique Jiménez.

Hemos aprendido a dar valor a la salud como algo en lo que hay que invertir, no como una línea de gasto Jesús Ponce, director general y presidente de Novartis España

Adaptarse al entorno

Por su parte, el sector farmacéutico juega un papel fundamental en esta crisis y se ha enfrentado a uno de los mayores retos de las últimas décadas. «Tenemos que aprender a vivir con momentos de máxima incertidumbre en los que sin duda tendremos la máxima oportunidad de contribuir al desarrollo de la sociedad en estos momentos en los que más lo necesita España», dijo en este sentido Jesús Ponce, director general y presidente de Novartis España. Ponce se queda con tres aprendizajes que nos ha dejado esta crisis sanitaria y económica y que hay que maximizar.

El primero de ellos ha sido la importancia de la colaboración público-privada, desde los primeros momentos de la pandemia. «El segundo elemento es el valor que todos le damos a la salud como algo en lo que hay que invertir, no como una línea de gasto y sobre todo asociado a la innovación y a la investigación», añadió. En concreto, la industria farmacéutica representa casi un 20% de la inversión en I+D+i del país. Por último, el tercer aprendizaje que ha cambiado nuestras vidas y ha acelerado todos los procesos es la transformación digital.

La hibridación nos va a hacer más competitivos y van a generar un alcance de nuestras ferias en el ámbito global Raúl Díez, director de comunicación y marketing de IFEMA

El sector de la organización de eventos ha sido uno de los más golpeados por esta crisis, pero también uno de los que mayores soluciones ha desarrollado para recuperar poco a poco su actividad. «Me gusta pensar que estamos más cerca de una solución y que después de este tránsito tan horrible hay alguna certeza», dijo Raúl Díez, director de comunicación y marketing de IFEMA.

Soluciones con alcance global

Aunque el contacto humano sea insustituible y la confianza total solo llegue con la vacuna, «se abren nuevas esperanzas, pero hay cosas que han llegado y se van a quedar», añadió Díez. Se van a quedar hábitos sanitarios y otras innovaciones que van a hacer de todos los espacios públicos espacios más seguros. «La transformación digital es la única salida que hemos visto todos estos meses. Hemos estado desarrollando con una aceleración tremenda de innovaciones y plataformas que aportan valor y nos van a llevar a una hibridación que nos va hacer sin duda mucho más competitivos y va a generar un alcance de nuestras ferias en el ámbito global», explicó el representante de IFEMA en este debate. «Este es el empuje definitivo para desarrollar eventos mucho más potentes», apostilló Raúl Díez.

FITUR regresará en mayo de 2021

«Nosotros nos hundimos como el turismo desde el momento en el que se paró la movilidad, no solo internacional sino también entre comunidades, entre ciudades y barrios», expuso Raúl Díez, director de comunicación y marketing de IFEMA, en cuanto a la situación del sector de los eventos durante esta pandemia. Pero hay luz al final de túnel. «Tenemos programadas actividades a partir de marzo. No renunciamos a que nuestras grandes ferias se celebren. Si la última gran feria de turismo mundial que se celebró fue FITUR, queremos que la primera gran feria de turismo mundial que se celebre sea FITUR. Está programada para el 19 de mayo, bajo el marco que corresponda», concluyó.