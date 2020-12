En esta Nochebuena tan peculiar que nos ha tocado vivir me parece que hay no dos Españas, sino cuatro. A saber. La primera estaría formada por los que no tienen ingresos, bien porque ya se encontraban en el paro a principios de año o bien porque se han quedado sin empleo a lo largo de los últimos doce meses, como consecuencia, sobre todo, de la crisis provocada por el coronavirus. Sin ingresos y sin ahorros porque, si disponían de algunas reservas económicas y financieras, supongo que estas se habrán agotado ya, es necesario acudir en su ayuda.

El segundo gran grupo está compuesto por aquellos que se han quedado sin trabajo y sin negocio, y encima tienen que hacer frente a gastos; en esta situación se encontrarían muchos autónomos y propietarios de pequeñas y medianas empresas, que deben hacer frente a pagos de alquiler o a indemnizaciones diversas, derivadas del cese de actividad. Su situación también es dramática y habrá que buscar una salida para ellos.

La tercera España estaría compuesta por aquellos que sí tienen ingresos porque continúan con su puesto de trabajo o con su negocio, aunque hayan visto a lo largo de sus últimos meses cómo se han reducido sus salarios por aplicación de planes sociales, o cómo se se han recortado los ingresos en sus empresas debido a la crisis. Finalmente, en el cuarto grupo estarían los privilegiados que mantienen el puesto de trabajo, y, además, se han beneficiado, de subidas de sueldos, ya sean pequeñas o grandes, y que generalmente pagamos los demás con impuestos.

Hecha la clasificación, lo que resulta más complicado es saber el porcentaje de la población que se encuentra en cada uno de esos cuatro grupos. Llegados a este punto, todo indica que durante el primer semestre del año que viene la situación se agravará y aumentará el número de los que pasarán a engrosar los dos grupos citados en primer lugar. O al menos eso es lo que dicen desde distintos colectivos empresariales. ¡Ojalá no se cumplan esas previsiones!