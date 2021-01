Javier Ferrán asume la presidencia de IAG

Javier Ferrán, actual presidente de Diageo -multinacional del sector de bebidas alcohólicas-, ha asumido la presidencia de IAG, el grupo fruto de la fusión de Iberia y British Airways, en sustitución de Antonio Vázquez, que se retira como consejero y presidente de la compañía. Desde mediados de 2009, Ferrán era consejero independiente de IAG y aunque su nombramiento se había anunciado desde el verano pasado, es ahora cuando asume el puesto, justo tras materializarse el Brexit y con la fusión de Iberia y Air Europa aún encima de la mesa. Antonio Vázquez, quien presidió IAG desde sus inicios se mantuvo hasta ahora en su puesto para apoyar primero la sucesión del consejero delegado del grupo, Luis Gallego, quien reemplazó a Willie Walsh, y también para facilitar la transición ordenada en la presidencia.

La salida de Vázquez se anunció el pasado 31 de julio, después de que el ya expresidente del consejo de administración hubiera alcanzado nueve años en el cargo el pasado mes de enero de 2020 -máximo recomendado en el código de gobierno corporativo del Reino Unido. “Antonio fue fundamental en la creación y desarrollo de IAG. Ha liderado el consejo con integridad y rigor desde la creación del grupo en enero de 2011. Ha realizado una gran contribución a IAG y, anteriormente, como presidente de Iberia. En nombre del consejo de administración agradezco a Antonio por su compromiso y apoyo y le deseo lo mejor en el futuro”, ha destacado Ferrán en una comunicación a la a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Antonio Vázquez ha resaltado su paso por el consejo de administración y ha agradecido a los miembros “su confianza y apoyo”, y a los directivos y al personal de la empresa “por su gran contribución cada día”. “Tengo la certeza de que, bajo el liderazgo de Javier Ferrán y Luis Gallego, IAG seguirá desarrollándose de forma sostenible siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo”, ha apostillado Vázquez.

Además del nombramiento de Ferrán, la compañía anunció el pasado 31 de diciembre la implementación de cambios en la composición del consejo de administración para contar con una mayoría de consejeros no ejecutivos independientes de la Unión Europea. Así, dejaron el consejo Deborah Kerr, María Fernanda Mejía y Stephen Gunning, al tiempo que se incorporaron a él Peggy Bruzelius, Eva Castillo Sanz y Heather Ann McSharry.

También se modificó la composición de la comisión de nombramientos de IAG, que ahora tendrá una mayoría de consejeros no ejecutivos independientes de la Unión Europea. Sus miembros son el presidente Javier Ferrán, Giles Agutter, Heather Ann McSharry, Alberto Terol Esteban y Antonio Vázquez Romero. Peggy Bruzelius y Eva Castillo Sanz se incorporan a la comisión de auditoría y cumplimiento de IAG, mientras que Eva Castillo Sanz y Heather Ann McSharry se incorporan a la comisión de retribuciones, a la que también se une Alberto Terol Esteban en calidad de presidente.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, el nuevo presidente de IAG ha sido presidente de Diageo y consejero no ejecutivo de Coca Cola European Partners, además de asesor sénior y consejero en BlackRock Long Term Private Capital. Antes de eso fue miembro del Consejo Supervisor de Picard Surgeles entre 2010-2020 y presidente entre 2010-2019, además de consejero no ejecutivo de varias compañías, entre ellas, Associated British Foods, SAB Miller, Louis Dreyfus Holdings, Abbott Group, Desigual y Chupa Chups. También ha formado parte del Consejo Asesor Internacional de ESADE y del Consejo Asesor de Agrolimen; ha sido vicepresidente de William Grants & Sons Limited y socio de Lion Capital, además de presidente y consejero delegado del Grupo Bacardi.