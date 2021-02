Cómo consultar el estado de mi prestación por desempleo

Además de las vías que ya existían anteriormente, como el certificado digital, el DNI electrónico o el usuario Cl@ve, es posible consultar el estado de la prestación por desempleo introduciendo el número de DNI y teléfono móvil para comprobar inmediatamente si su prestación o subsidio ha sido aprobado o denegado. Esta vía facilita el acceso a aquellos trabajadores que por las restricciones de movilidad o el retraso en las citas previas no puedan solicitar los otros métodos de identificación.

Cómo consultar su prestación por desempleo. Fuente: SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicó en julio de 2020 una guía rápida para consultar el estado de su prestación por desempleo que está disponible en redes sociales y su página web. Los pasos para hacerlo por este nuevo sistema son los siguientes:

1. Entre en la Sede Electrónica del SEPE.

2. Acceda a la pestaña de “Procedimientos y servicios”.

Sede electrónica del SEPE

3. A continuación, seleccione la opción “Personas”.

4. Seguidamente elija el apartado “Consulte los datos y recibo de su prestación Nuevo acceso”.

Puede consultar diferentes cuestiones relacionadas con la protección por desempleo

5. Seleccione la opción “Pin Teléfono Móvil”, sí es la que le resulta más cómoda, aunque puede elegir cualquier otra.

Apartado de consultas de prestaciones del SEPE

Diferentes opciones de acceso para consultar su prestación por desempleo

6. Introduzca su NIF/NIE y su número de teléfono.

7. Teclee la contraseña que ha llegado a su móvil por SMS en la casilla de verificación.

8. Si su prestación ha sido reconocida podrá ver la cuantía y duración.

Acceder usando una contraseña enviada a su teléfono móvil

¿Qué información proporciona?

Además, dentro de la consulta de prestaciones, el ciudadano también podrá acceder a información relativa sobre su última prestación, los recibos de nóminas (incluyendo su descripción, el periodo, los devengos y las deducciones), datos personales (en caso de detectar algún error, deberá notificar las variaciones necesarias en su Oficina de Prestaciones), solicitudes (donde podrá consultar su estado), denegaciones, así como el subsidio REASS, una pestaña que solo se habilitará para los ciudadanos que pertenezcan al Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Cabe recordar que este trámite más ágil y sencillo permite consultar las prestaciones por desempleo y subsidios como el de las empleadas del hogar. No obstante, no se podrán consultar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital que recae en la Seguridad Social y no en el SEPE. También se puede seguir consultado el estado de la prestación por las vías ya existentes -el certificado digital, el DNI electrónico o el usuario Cl@ve-.