Ábalos avisa a IFM: “El Gobierno debe tener cierto control respecto a la opa sobre Naturgy”

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que es importante que el Gobierno tenga “cierto control” respecto a la opa sobre Naturgy por parte del fondo australiano IFM, ya que, al tratarse de una empresa estratégica, “no puede quedar al margen”. El Gobierno tiene que pronunciarse sobre si autoriza o no la opa parcial lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,69 % del capital de la compañía española.

En una entrevista en Ser Catalunya, el ministro ha asegurado que no sería la primera vez que el Gobierno trata de preservar la españolidad de una empresa estratégica ya que, en esta crisis generada por la pandemia, hemos visto lo importante que son.

Ábalos ha asegurado, sin embargo, que no promueve la intervención, pero “sí un cierto control de aquello que es estratégico”, y ha mencionado que el fondo gestionado por la Sepi para salvar empresas estratégicas tiene esa fundamentación. “La privatización si no lleva acompañada esa observancia no me parece muy bien”, ha dicho.

El ministro ha afirmado que, en esta época de crisis, hemos entendido muy bien la importancia de las empresas estratégicas y ha recordado la escasez en la reserva de mascarillas y material sanitario que vivió España, a la vez que ha mencionado la importancia de salvar Air Europa, una aerolínea con bandera española.