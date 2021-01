La Caixa descarta el veto del Gobierno a la opa australiana sobre Naturgy

La Fundación La Caixa sí estudiará la opa «no solicitada» de el fondo australiano IFM Global Infraestructure sobre el 22,69% del capital de Naturgy por 5.060 millones de euros, según indican fuentes de la operación a LA RAZÓN. La Caixa gestiona un 24,8% del capital de la energética española y es el accionista de referencia de la gasista a través de Criteria, por delante del vehículo de inversión Rioja, integrado por CVC y los March (con un 20,7%) y del fondo suizo-estadounidense GIP (20,6%). Precisamente, estos dos últimos accionistas, con más del 40% del capital de la compañía que dirige Francisco Reynés, han rechazado la opa de IFM. Sin embargo, la fundación catalana analizará con lupa durante las próximas semanas la oferta del fondo australiano. Las fuentes consultadas indican que el hecho de que se trate de una oferta voluntaria y parcial permite jugar con varias opciones, como una venta menor de su participación, ya que la opa especifica que cuenta con todos los accionistas y recalca su carácter amistoso.

En cualquier caso, la Fundación La Caixa, la mayor obra social de España con 560 millones de presupuesto este año, considera que la aportación de fondos derivados de los dividendos obtenidos por su 24,8% en Naturgy es «crucial» para sus planes a largo plazo y que aunque la entrada de efectivo que supondría la operación sería muy sustanciosa, la Fundación opera a 100 años vista y no en el corto plazo.

Además, la aportación de los dividendos de Naturgy es, con diferencia, la más jugosa de entre todas las participaciones que gestiona Criteria, superior a obtenida por el 40% que tiene en Caixabank, posición que se reducirá con la fusión con Bankia.

En 2019, la Fundación recibió 340 millones de euros en dividendos de Naturgy. En 2020, esa partida se ha reducido por debajo de los 270 millones, pero La Caixa confía en que remonte de nuevo por encima de los 300 millones en 2021. En cualquier caso, La Caixa no tiene prisa. «Los fondos van muy rápido, pero la Fundación es de digestión lenta», indican las mismas fuentes, que remarcan que aunque la opa es una operación «no solicitada» no ven motivos para que el Gobierno maniobre vetando la opa ya que se trata de una oferta parcial, no sobre el control de Naturgy.

Por su parte, la energética se mantiene al margen. De momento, se ha limitado a contratar los servicios de las firmas de servicios legales y financieros Freshfields y Citi para analizar la oferta voluntaria.

Para Naturgy todo queda en manos de La Caixa, después de que los otros dos grandes accionistas hayan declinado la oferta. Otros accionistas como la argelina Sonatrach, con un 4,1% en Naturgy, tienen también que decidirse. Aunque la operación está dirigida sobre todo a los inversores institucionales, es decir, a los planes de pensiones, fondos o entidades e instituciones con paquetes relevantes de acciones de la compañía, que suman un total del 21,7% del accionariado, y a los minoritarios, que tienen otro 8% del capital de la gasista, la salida de Sonatrach permitiría a La Caixa entrar en la operación con una venta que le permita hacer caja y mantener a la vez una posición relevante en Naturgy.

De momento, los títulos de Naturgy se apreciaron ayer casi tres euros la acción, con una subida del 15,48%, hasta los 22,19 euros, aún por debajo del precio ofrecido, que IFM se compromete a pagar en efectivo, e implica una prima del 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen durante los últimos seis meses; del 22,7% sobre el contabilizado en los últimos tres meses; y del 19,7% sobre su cotización de ayer, último día de negociación antes del anuncio.

Con esta importante revalorización tras la oferta presentada por el fondo, los títulos de Naturgy recuperan todo lo perdido desde que estalló la crisis sanitaria del Covid-19 y vuelven a niveles que no tocaban desde finales de febrero del año pasado.

La efectividad de la oferta está sujeta a recibir las autorizaciones regulatorias, gubernamentales y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 17% del capital social de Naturgy.

Los analistas de Banco Sabadell consideran la oferta una «noticia positiva» para los accionistas a los que se dirige, recomendando así acudir a ella cuando se formule en los próximos días. «Considerando que un 41,3% del capital no acudirá (y serán aceptadas órdenes de hasta el 64% de los accionistas que lo soliciten), la prima media prorrateada sería del +13%. Si además asumiéramos que Criteria tampoco acude (solo ha vendido un 10% en septiembre de 2016 a GIP) la prima ascendería a +17%», indican.