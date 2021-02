Clases magistrales la la Fundación la Caixa: ‘El 23- F, cuarenta años después: contexto internacional y claves políticas de un golpe de Estado’

La Fundación La Caixa continúa con su foro de clases magistrales a través de conferencias exclusivas con los mejores expertos nacionales e internacionales. En esta ocasión, la instalaciones de CaixaForum acogerán las jornadas dirigidas por Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, que bajo el título de ‘El 23- F, cuarenta años después: contexto internacional y claves políticas de un golpe de Estado’ tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de este mes a partir de la 19,30 horas.

Durante estas tres jornadas se diseccionará ese momento de la Transición democrática española y lo que significó el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Ambos momentos históricos se inscriben en el marco de lo que Samuel Huntington llamó la “tercera ola democratizadora”, iniciada a mediados de los años setenta con el fin de las dictaduras del sur de Europa (Grecia, Portugal y España). Estas clases magistrales plantearán la relación entre el contexto internacional y el 23-F, las implicaciones nacionales de la errática política exterior de Adolfo Suárez y las claves ocultas de una conspiración finalmente fallida, explicada a partir de documentos y testimonios en parte inéditos. Estos factores, junto con el terrorismo y la inestabilidad política previa a la caída de Suárez, convergen en un golpe de Estado plagado de contradicciones, que facilitaron la respuesta de las instituciones y el fracaso de la intentona. El desenlace del 23-F consolidó la democracia y aceleró la integración de España en el mundo occidental, pero ¿pudo haber sido de otra forma?

Esa es la pregunta que intentará responder Juan Francisco Fuentes (Barcelona, 1955), catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid. Antiguo alumno de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, se doctoró en Historia por la UCM en 1985 con una tesis sobre el abate Marchena. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Sciences Po (París) y Paris 3-Sorbonne Nouvelle, y Visiting Senior Fellow en el IDEAS Centre de la London School of Economics. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en las universidades de Princeton, Oxford, Sorbona, Menéndez Pelayo, Lisboa, Harvard, Wisconsin, London School of Economics, Lisboa y Viterbo, entre otras. En 2008 fue comisario de la exposición ‘La nación en armas: España 1808-1814′, organizada por el Ministerio de Defensa y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y en 2010 director del Group of Advanced Research on Atlantic Empires del Real Colegio Complutense en Harvard. Es autor de un centenar de artículos especializados y de una veintena de libros, entre ellos Adolfo Suárez. Biografía política (2011), Totalitarianisms: The Closed Society and its Friends. A History of Crossed Languages (2019) y 23-F: el golpe que acabó con todos los golpes (2020).

El contenido de las clases magistrales es el siguiente:

Lunes 25 de enero. 1. El contexto: ‘La transición española y la “tercera ola democratizadora”’; ‘La coyuntura internacional: ¿freno o estímulo al golpismo?’; ‘Implicaciones nacionales de la política exterior española: la diplomacia suarista’; ‘Nunca olvidaré el año 80: los problemas de la transición, la crisis de liderazgo de Adolfo Suárez y sus relaciones con el Rey’.

Martes 26 de enero. 2. La conspiración: ‘Alternativas seudoconstitucionales a un gobierno a la deriva’; ‘Ruido de sables y “operaciones en marcha”'; ‘Alfonso Armada: ¿problema o solución?’; ‘De la dimisión de Suárez al asalto al Congreso’.

Miércoles 27 de enero. El golpe: ‘Historia de “tres minutos dramáticos y diecisiete horas grotescas”'; ‘Dos golpes (o más) en uno’; ‘¿Por qué fracasó el golpe de Estado?’; ‘La visión internacional del 23-F’; ‘Fracaso del golpismo y triunfo de la democracia’.