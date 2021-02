Los hosteleros colapsarán los juzgados con denuncias contra los cierres tras la sentencia del País Vasco

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que los establecimientos hosteleros puedan reabrir en los municipios del País Vasco al considerar que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus ha alentado a miles de hosteleros a plantearse demandar a las administraciones por las cierres generalizados. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha sido el primero en alentar a todos los hosteleros de España a que “presenten reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las comunidades autónomas”.

Yzuel ha cifrado ya en 24 los contenciosos presentados en Aragón, Valencia, País Vasco, Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Andalucía, Navarra y Madrid tras las “muchas decisiones gravísimas” que se han adoptado y que están “arruinando de verdad” a los hosteleros. “Sin ninguna duda es una buena noticia la del País Vasco, con esas medidas cautelares que ha aceptado un juez valiente”, ha asumido Yzuel, que ha reconocido que las demandas y contenciosos presentados en muchas comunidades habían tenido “ligero éxito”, pero ha precisado que eso “crea un antecedente que para los pies a las autoridades sanitarias, que con pocos elementos razonables, solamente con teorías” están “arruinando” al sector.

Asimismo, ha valorado que el juez del País Vasco haya dicho que se tiene que demostrar que el cierre “sirve para algo”, incidiendo en este punto en que los hosteleros tienen “un montón de datos que no nos hacen los culpables de los contagios”. De hecho, ha citado el informe de Sanidad del 4 de diciembre, que refleja que “solo un 2,3% de contagios tiene relación con la hostelería”, por lo que cerrarla “es gratuito y no arregla el problema. Es más, yo creo que lo empeora”.

También ha defendido que en toda España “se replique el modelo de Madrid, que ha decidido que la economía y la salud vayan de la mano con no peores resultados -epidemiológicos- que otras comunidades”, ha significado el presidente de Hostelería de España, que ha incidido en que “es lamentable que se cierre la hostelería de este país, que no podamos cenar en ningún sitio” y que todavía no conozcan los informes en los que se basan para tomar estas decisiones.

Los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana todavía no se han pronunciado sobre los recursos presentados para la reapertura de la hostelería en estos territorios. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha sido percibida “como una brizna de esperanza” por la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), o el Gremio de Restauración de Barcelona, que han anunciado que recurrirán las medidas restrictivas de la Generalitat, que establece que bares y restaurantes puedan abrir de 7:30 a 10:00 horas y de 13:00 a 16:30 horas.

Otros colectivos han planteado la insumisión, como el medio millar de restauradores y asociaciones que conforman la Asociación Hostelera de Castellón (ASHOCAS) que ya han advertido de que el próximo 16 abrirán sus puertas aunque se mantenga el cierre decretado por la Generalitat valenciana, porque están, han asegurado, “hartos” y “no van a tolerar más injusticias”. En esta Comunidad, la hostelería está cerrada desde el pasado 21 de enero, una medida que en principio estaba vigente hasta el lunes 15 de febrero y que el Gobierno prevé ampliar 15 días más. Los hoteleros valencianos también optarán por la vía judicial y revisarán el auto vasco por si reclaman.

En Andalucía, una asociación de hosteleros ha reconocido que se plantea volver a recurrir el cierre parcial de la hostelería ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ya se rechazó la medida. Sin embargo, en la actualidad este órgano judicial no tiene ningún recurso en relación a la hostelería sobre el que pronunciarse. En la región, el cierre de la hostelería está decretado a las 18.00 horas.

El pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya suspendió una medida del Ejecutivo regional de establecer el horario de cierre a las 1.00 horas. En la actualidad en Aragón, los establecimientos de hostelería cierran a las 20.00 horas los días entre semana y a las 18.00 horas en fin de semana. ASTURIAS

La asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha acordado recurrir las resoluciones del Gobierno de Asturias que determinan el cierre de la hostelería. Asturias seguirá así la línea iniciada por la hostelería del País Vasco, cuya solicitud de medidas cautelares ha sido estimada por auto del Tribunal Superior de Justicia que se hizo público en el día de ayer. BALEARES

En el caso de Baleares, se está a la espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), después de que un grupo de empresarios, a título individual, aunque con el apoyo de patronal Pimem para dar visibilidad, presentaran a final de mes un recurso.

De momento no hay novedad y se está a la espera de lo que diga el TSJIB aunque entienden que podría haber interpretaciones diferentes y que aquí no se abriera esta posibilidad. En Mallorca, Ibiza y Formentera la hostelería está cerrada y en Menorca se ha clausurado el interior de los bares. CANTABRIA

En el TSJ de Cantabria no hay ningún pronunciamiento pendiente ya que, hasta ahora, todas las pretensiones de los hosteleros de la región han sido desestimadas en vía judicial. Han solicitado, por ejemplo, suspensión cautelar del cierre del ocio nocturno y del interior de establecimientos: aquí solo pueden servir en terraza, hasta antes del toque de queda que empieza a las 22.00 horas. CATALUÑA

El colectivo SOS Hostelería, que no es la patronal, anunció un recurso contra el cierre total de la hostelería en la Comunidad Valenciana sobre el que no hay respuesta aún del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EXTREMADURA

De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tampoco se ha pronunciado sobre el cierre total de la hostelería en la región extremeña. GALICIA

En el caso de Galicia, está presentado un recurso contra el cierre de establecimientos ya de finales de agosto (hubo sucesivos cierres y aperturas). En ese momento se pidió, como en el caso de País Vasco, que se suspendiese cautelarmente el cierre en tanto no había resolución de fondo, pero fue denegado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicando que debía primar en interés común de la salud pública. La resolución del recurso en sí todavía está pendiente, según me comentaron aún ayer los hosteleros.

Por otra parte, hay asociaciones, como Hoempo que están preparando más querellas, tanto a título individual como una demanda colectiva, y que presumiblemente irá en la línea de las presentadas en País Vasco.