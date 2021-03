Bruselas avala el impuesto de producción eléctrica

La justicia europea ha avalado hoy el impuesto a la producción eléctrica puesto en marcha por España, al considerar que no incompatible con la legislación europea. La sentencia hecha pública esta mañana mantiene que la directiva de 2008 no se opone a que los Estados miembros puedan imponer este tipo de impuestos, siempre y cuando estos tributos respeten la normativa europea. Este fallo del alto tribunal europeo supone un alivio para el sector y las arcas españolas, ya que una sentencia en sentido contrario hubiera ocasionado un agujero de hasta 15.000 millones de euros.

El Impuesto al Valor de la Producción Eléctrica (IVPEE) se puso en marcha durante 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de gravar al 7% la producción eléctrica de todas las plantas de generación españolas, incluidas las fuentes de energía renovables. Este medida entró en vigor para intentar cuadrar las cuentas del sistema eléctrico, debido al socavón conocido como déficit de tarifa cuya deuda ascendía en esos momentos a los 30.000 millones de euros.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió acudir de manera directa al alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo tras la demanda impuesta por la empresa Promociones Oliva Park SL.

Según esta sentencia conocida esta mañana, este impuesto que deben pagar las plantas de generación eléctrica no repercute de manera directa en los consumidores finales, ya que no existe un mecanismo directo y tampoco existe un vínculo directo entre este impuesto y el consumo de electricidad. Además, el fallo señala que este impuesto no se opone al incremento de la producción de energía renovables, a pesar de que este tributo grava de igual manera a todas las plantas de generación.