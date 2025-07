La UCO vincula en dos préstamos de Koldo a la amiga rumana que fue en las listas del PSN de Chivite

Nicoleta Neacsu, la amiga cercana de Koldo García que concurrió en las listas del Partido Socialista Navarro (PNS) para las municipales de 2023, aparece vinculada a dos préstamos que le concedió Caja Rural de Navarra. Esta mujer, de nacionalidad rumana, figura como fiadora de dos créditos de 18.600 euros que le otorgó la entidad navarra al exasesor de José Luis Ábalos en 2013 y 2014, cuando todavía ejercía como diputado de la localidad navarra de Huarte.

La investigación patrimonial de la Guardia Civil a Koldo García detectó que en esas dos operaciones concretas figuró como avalista esta mujer a la que el Partido Popular ha llamado a declarar al Senado por sus lazos con la trama. Los agentes constataron que Koldo la designó como "fiadora" de un primer préstamo realizado el 12 de noviembre de 2023 por 10.500 euros y de un segundo con fecha de 16 de diciembre de 2014 por 8.100 euros.

Vínculos con un presunto testaferro

Aunque su nombre pasó desapercibido al principio de la instrucción, ahora cobra relevancia dado que en los últimos meses se han acotado sus vínculos con la red. Así, por ejemplo, consta que concurrió a las municipales de 2023 con el Partido Socialista de Navarra (PSN). En concreto, figuró la segunda de la lista encabezada por Ainhoa Unzu, la actual portavoz del PSOE en Navarra y "número dos" de la presidenta en la Comunidad Foral, María Chivite.

La amiga de Koldo concurrió en las elecciones municipales de 2023 por el PSN LR LR

Además, el sumario del caso Koldo evidencia vínculos de Nicoleta con Automoción Carpoint España Sociedad Limitada; firma a cuyo frente se sitúa Francisco Javier García. Los investigadores pusieron el foco en este hombre al sospechar que pudo ejercer de testaferro de los hermanos Koldo y Joseba. Las alarmas saltaron después de que García declarara al fisco que había efectuado pagos a Joseba García vinculados al alquiler de un inmueble en Benidorm.

La UCO advirtió de lo "llamativo" del asunto porque la referencia catastral que aportó a la Agencia Tributaria no coincidía con la dirección facilitada. Tampoco aparecía Joseba como titular del inmueble, lo que les llevó a sospechar que pudo haber sido el hombre de paja de los hermanos. "García estaría siendo empleado por Koldo para ocultar el incremento patrimonial injustificado que obtuvo en correlación con las adjudicaciones públicas investigadas", rezan los agentes en referencia a los contratos de mascarillas.

Ahora, gracias a la información aportada por la AEAT, se puede trazar el vínculo entre este presunto testaferro y la amiga de Koldo García ya que consta cómo Nicoleta hizo un ingreso de 12.500 euros a su mercantil Automoción Carpoint.

Los vínculos de la amiga rumana de Koldo con un testaferro de Koldo La Razón

Buscó con Cerdán un enchufe para ella

Del mismo modo, el nombre de esta mujer rumana aparece también en el último atestado de la Guardia Civil. En concreto, Koldo le pidió al que fuera secretario de Organización del PSOE y ahora imputado en la causa, Santos Cerdán, que le buscara un trabajo en Valencia para la mujer que había concurrido en las listas del partido en Navarra. "Te iba a pedir un favor ¿vale?, pero esto es un favor personal, porque esto es… Mira, Nicoleta ¿vale?", le dijo Koldo, a lo que Cerdán le respondió con un mero "sí", dando a entender que sabía de lo que hablaban.

Koldo continuó: "Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose...", le dijo en alusión a su exjefe José Luis Ábalos. Cerdán accedió: "Tú le miras lo de la empresa, dime oye, aquí o allí y da un toque. Más fácil".

La UCO detecta préstamos de la amiga rumana de Koldo en 2014 La Razón

Los agentes exponen que "podría tratarse" de la misma Nicoleta que aparece en el sumario y con la que Koldo habría mantenido "una relación cercana". De sus palabras se desprende que la joven estaría en una mala situación económica, lo cual llama la atención dado que años antes figuró como fiadora de dos préstamos que le otorgó Caja Rural de Navarra.

En este tipo de operaciones las entidades se suelen cerciorar de que el avalista en cuestión tiene solvencia económica para responder en caso de que el prestatario no pueda devolver el dinero. Además, en este caso hay que tener en cuenta que la entidad navarra otorgó casi una decena de préstamos a Koldo. En total, la cifra ascendió a 126.235 euros entre 2004 y 2015.

También enchufada en empresa pública

De la conversación, que tuvo lugar un año antes de que la incluyeran en las listas del PSN, se desprende que encontraron un empleo para Nicoleta en la Administración Pública; en concreto, en Emfesa, empresa dependiente del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. Los agentes se basan en un mensaje que le reenvió Koldo a Nicoleta en el que le informaba de que podía firmar el contrato. "Menos de dos horas después, Nicoleta remitió a Koldo una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato", expuso la UCO.

De esta forma, Nicoleta se suma a la larga lista de mujeres cercanas a los cabecillas de la trama que acabaron enchufadas en empresas dependientes del Ministerio que dirigió Ábalos. Destaca Jesica Rodríguez, que estuvo más de dos años en nómina en Ineco y Tragsatec sin acudir a trabajar o Claudia Montes, la que fuera miss Asturias a la que le buscaron un trabajo en Logirail. A ellos se añaden el hermano y la exmujer de Koldo García ya que, tras su aterrizaje en Transportes en 2018, les enchufaron al primero de ellos en Ineco y a la segunda en el mismo Ministerio.