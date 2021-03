El PSOE duda de la legalidad de la regulación del alquiler de Podemos

El boceto de la futura Ley de Vivienda que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dio a conocer la semana pasada ha puesto en armas a Unidas Podemos. Considera la formación morada que la renuncia de los socialistas a intervenir los precios del alquiler vulnera el acuerdo de Gobierno y sobre la materia que ambos partidos tienen. El pacto habla de que los ayuntamientos puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas. Pero desde Ferraz creen que su propuesta, que apuesta por los incentivos fiscales, no sólo favorece las rebajas en los alquileres sino que además es una herramienta jurídicamente más sólida que la intervención de precios.

Porque aunque el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no dijera ayer abiertamente que la propuesta de Podemos puede traer legalmente de cabeza al Gobierno, sí que lo dio a entender. Preguntado al término de la Ejecutiva socialista por la cuestión, Ábalos aseguró que las medidas que incluya la Ley de Vivienda deben dar «seguridad jurídica ante cualquier recurso que se pueda plantear» y que el contenido de la ley «jurídicamente tiene que ser sólido, solvente y además que inspire seguridad». «No sólo que la tenga, sino que la proyecte», afirmó. Ábalos aseguró que de lo que se trata es «de poner freno a estas subidas» y defendió que «ese objetivo» se cumple con mayor eficacia con su propuesta de incentivos y el resto de medidas planteadas que, dijo, «no son de trazo grueso». Ábalos aseguró que, vistas las experiencias de otros países, los incentivos fiscales es una herramienta “mucho más efectiva”, pero que, “de todas formas”, van a tratar de “acercarse” a sus socios.

El ministro rechazó también las críticas que aseguran que su propuesta vaya a favorecer “a las sociedades de inversión”. “Estamos hablando del IRPF”, matizó Ábalos, asegurando que estos incentivos se dirigirán “solamente a las personas físicas”, incidiendo además que “en este país el 85% de los arrendadores son pequeños propietarios, no grandes tenedores”.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también terció ayer en el asunto y advirtió a Podemos de que la futura Ley de Vivienda va a contar con medidas y alternativas «razonables» para que el mercado funcione.

Encontronazo

Aunque la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se mostró ayer segura de que ambas partes alcanzarán un acuerdo, la realidad es que las posturas de unos y otros no parecen haber avanzado ni un milímetro. Ayer se produjo una nueva reunión técnica para abordar el asunto que acabó con otro encontronazo entre ambas partes. Desde Podemos aseguraron que el equipo técnico de Transportes «se ha abierto a la posibilidad de negociar sobre la propuesta de regulación de precios del alquiler de Unidas Podemos. Desde la formación morada aseguraron incluso que el Partido Socialista está «empezando a reconocer que su propuesta no sólo es socialmente injusta, sino también ineficaz». Sin embargo, fuentes socialistas negaron con rotundidad cualquier negociación sobre la regulación de los precios: «Eso no es cierto». Según el PSOE, esta la reunión técnica de ayer se celebró “para analizar la propuesta de bonificaciones” y ambas partes “se han emplazado a siguiente reuniones” y “se ha manifestado la voluntad de llegar a un acuerdo”, como ya verbalizó el propio Ábalos. Los socialistas, de acuerdo con esta versión, quedan pendientes de que Belarra convoque a Lucas a una nueva reunión. Pero “no es cierto” que su delegación se haya abierto a introducir la regulación de precios en el alquiler.