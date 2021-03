Tsunami de rescates de empresas a la vista

La campaña de presentación de resultados empresariales del ejercicio 2020 marcará previsiblemente este año el pistoletazo de salida de una cascada de peticiones de ayuda al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas afectadas por la Covid-19. Aunque una treintena de compañías ya han solicitado ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestiona la herramienta de ayuda, en el sector empresarial consideran que a partir de ahora habrá un fuerte incremento de solicitantes una vez que las compañías cierren sus cuentas del pasado año y vean el agujero que les ha provocado en sus balances el coronavirus. Desde la propia SEPI se asumió también cuando se creo el fondo que el mayor volumen de peticiones se registraría una vez que las empresas cerrasen las cuentas de 2020.

Hasta el momento, las compañías españolas han solicitado ayudas por un importe de unos 3.000 millones de euros, si bien se trata de una cifra aproximada. Como han demostrado los rescates aprobados hasta la fecha por el Gobierno, el importe de las ayudas suele variar de lo que inicialmente calculan las compañías a lo que finalmente piden. Air Europa, por ejemplo, recibió finalmente una inyección de 475 millones de euros si bien en un principio había pedido 400 millones debido a que la demora en la ayuda empeoró sus estados financieros. Lo mismo ha ocurrido con otra de las firmas que están a la espera de cerrar su ayuda, Celsa. La siderúrgica catalana había estimado en un primer momento que iba a necesitar una inyección de fondos del Estado de 350 millones de euros. Sin embargo, ha terminado por solicitar 700 millones de euros para solucionar sus problemas. Entre las compañías que se han dirigido a la SEPI no hay ninguna de las consideradas como grandes. Sí las hay cotizadas como Duro Felguera, Tubos Reunidos o Abengoa, pero ninguna de ellas cotiza en el Ibex 35.

En previsión de este alud de demandas de fondos, la SEPI ha prorrogado el plazo para pedir las ayudas hasta el 31 de diciembre próximo, aunque no se descarta ampliarlo de nuevo si la evolución de la pandemia y de la crisis económica asociada así lo requiriesen. Lo que por el momento no está sobre la mesa es incrementar la dotación del fondo. Desde el Ministerio de Hacienda consideran que, con las ayudas ya prestadas, están todavía lejos de agotarse los 10.000 millones de euros con los que está dotado el fondo.

En total, el Consejo de Ministros ya ha aprobado rescates por valor de 968 millones de euros, siendo el de Air Europa el más elevado de todos. Junto a la aerolínea del Grupo Globalia también ha recibido ya fondos Avoris, 320 millones (163 por préstamo participativo y 157 ordinario) que permitirán acelerar la fusión de las divisiones de viajes de los grupos Barceló (se llamaba también Ávoris) y Globalia (Halcón-Travelplan). Igualmente, el Estado ha inyectado 120 millones de euros en Duro Felguera, el grupo asturiano de ingeniería y bienes de equipo. Esta misma semana, la firma ha informado de que recibirá un primer auxilio de 40 millones de euros antes de que acabe el mes de marzo.

Polémica operación

La cuarta compañía rescatada por el momento ha sido la aerolínea Plus Ultra, que ha recibido 53 millones. Esta operación ha sido duramente cuestionada por la oposición por la presunta conexión de algunos de sus directivos con el régimen «chavista» de Nicolás Maduro que la empresa ha negado. También han puesto en duda su carácter estratégico, requisito necesario para hacerse acreedor de estas ayudas, por tener una cuota de mercado que apenas llega al 0,1%, según los datos del año 2019. Desde el Gobierno, sin embargo, consideran que Plus Ultra es una compañía «estratégica» por el nicho de mercado que ocupa, ya que ofrece vuelos baratos a varios destinos de Suramérica sin los que, según argumenta, un colectivo de migrantes no tendría opción de viajar. Además, alquila tripulaciones y aviones en picos de actividad, si bien su flota es más que exigua pues se compone de apenas cuatro aparatos.