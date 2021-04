El Gobierno estudia mañana el Plan de Recuperación y Sánchez lo explicará el miércoles en el Congreso

El Consejo de Ministros analizará mañana el Plan de Recuperación, cuya puesta en marcha es imprescindible para que España reciba los fondos europeos, en la Comisión creada al tal efecto por el Ejecutivo. No obstante, no lo aprobará definitivamente hasta dentro de “unos pocos días”. Así lo ha confirmado hoy el presidente del Gobierno. Antes de su aprobación, el jefe del Ejecutivo comparecerá en el Congreso de los Diputados este miércoles, a petición propia, para explicar las líneas principales de este Plan, que se remitirá a Bruselas antes de la fecha límite del 30 de abril. La bendición de Bruselas de este plan es crucial para que España reciba los 27.000 millones de anticipo de estos fondos, que recoge los Presupuestos Generales del Estado de 2021. De los 754.000 millones de euros que ha habilitado la Unión Europea para superar la crisis actual, a nuestro país le corresponden 140.000 millones en seis años, de los que 70.000 millones serán en subvenciones a fondo perdido. Durante la inauguración del simposio económico ‘Wake up, Spain’, organizada por el diario ‘El Español’, Invertia y D+I, Sánchez se ha mostrado convencido de que el Plan de Recuperación será “una historia de éxito para Europa y para España”, no sólo por los recursos comprometidos, sino porque, a su juicio, en el plano político supone el reconocimiento de que Europa puede coliderar la transformación digital y la transición ecológica.

El presidente del Gobierno ha destacado que el Plan, articulado en cuatro ejes, se compone de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102, reformas, con dos objetivos fundamentales: impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible. Sánchez ha asegurado que la economía española ya muestra “señales esperanzadoras”, como la mejora de los datos de empleo en marzo, con 70.000 afiliados más y 60.000 parados menos, al tiempo que ha indicado que, pese a la rebaja de las previsiones económicas del Gobierno hasta un crecimiento del 6,5% para este año, España será uno de los países desarrollados que más crezca en 2021 y 2022.

El presidente ha explicado que, para el periodo 2021-2023, el volumen de inversiones previsto en el Plan será de 70.000 millones de euros, que impactarán ya en la recuperación económica en 2021. Además, ha recordado que el efecto de estas inversiones sobre el crecimiento económico se estima en dos puntos a partir de este año, con la creación de 800.000 puestos de trabajo, mientras que su impacto sobre el crecimiento potencial se sitúa por encima del 2% a partir de 2030. Así, la recuperación se producirá “al ritmo de la vacunación”, de forma que cuanto más rápido se vacune, más avanzará la recuperación. “El Gobierno está centrado al 101% en la vacunación y en la recuperación”, ha dicho el presidente, que ha vuelto a desgranar el plan de vacunación que anunció la semana pasada, en el que se prevé que el 70% de los españoles estén inmunizados frente al Covid para finales de agosto.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que el Plan de Recuperación persigue también crear más empresas, de mayor tamaño, y más empleo, pero de calidad. Por eso, ha detallado que las inversiones contempladas en el Plan se centrarán en programas como la modernización y competitividad del sector turístico, la hoja de ruta del 5G, el plan estratégico de formación profesional y la hoja de ruta del hidrógeno verde, entre otros. En ese sentido, Sánchez ha señalado que se subastarán 6.000 megavatios de energías renovables; se destinarán 1.500 millones de euros a proyectos relacionados con el hidrógeno; se digitalizarán 1,3 millones de pymes y 140.000 aulas escolares; se instalarán 150.000 puntos de recarga rápida y se apoyará la adquisición de vehículos eléctricos para lograr una flota de 250.000 vehículos a finales de 2023; se rehabilitarán más de medio millón de viviendas; se crearán 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, y se llevará la banda ancha y el 5G “a todos los rincones de España”.

El Gobierno incluirá en su Plan de Recuperación las reformas estructurales, demandas por Bruselas, para poder percibir estos fondos. En este contexto, Sánchez ha afirmado que “no se parte de cero”, porque el Plan de Recuperación da continuidad a la agenda “estratégica” que se inició hace tres años. Entre las reformas mencionadas por el presidente, ha citado la reforma del mercado laboral para hacerlo “más dinámico, más resistente y más inclusivo” y que aborde “todos los dilemas de la digitalización” y los problemas que España arrastra “desde hace décadas”. “Los ERTE, la simplificación de contratos y la modernización de las políticas activas de empleo son elementos fundamentales para el nuevo mercado de trabajo de la era post-Covid”, ha resaltado Sánchez, que ha subrayado que las más de 100 reformas contempladas en el Plan “van a cambiar el país a mejor y supondrán un salto de modernización y transformación en la próxima década”.

Además que el Plan de Recuperación persigue compensar el impacto de la pandemia sobre dos de los colectivos más golpeados por la crisis, las mujeres y los jóvenes, priorizando el cierre de la brecha de género y aumentando las oportunidades laborales de los jóvenes. “Soy absolutamente optimista sobre el futuro de Europa y España”, ha afirmado Sánchez, que ha alabado el “salto enorme” que se ha dado en los últimos 12 meses en el proceso de federalización de la UE con el ‘Plan Marshall’ aprobado en julio del año pasado, las medidas del BCE, la compra centralizada de vacunas y el fondo de reaseguro del desempleo, entre otras medidas. “Europa va a salir más fuerte de esta crisis y España también”, ha enfatizado.