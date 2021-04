Plus Ultra ha vuelto hoy a salir al paso de las dudas sembradas sobre su rescate. Si hace unos días aseguró que la ayuda de 53 millones de euros que le ha prestado el Estado a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas cumple con todos los requisitos exigidos por el organismo que la gestiona, la Sepi, hoy ha querido despejar las incógnitas sobre el otro gran foco de críticas de la operación: su accionariado. Diversas informaciones apuntan a que la compañía está controlada de forma mayoritaria por un grupo de empresarios venezolanos al régimen de Nicolás Maduro. Pero la aerolínea ha negado hoy ambos extremos. Es “una compañía absolutamente apolítica, sin vinculación ideológica ni de otra índole con los gobiernos de los países a los que vuela”.

Según ha asegurado Plus Ultra, su capital social “es mayoritariamente español, así como es mayoritariamente español su consejo de administración”. No obstante, la empresa sí que reconoce que algunos de estos miembros son venezolanos y que, como explicó LA RAZÓN, tienen doble nacionalidad española-venezolana. “Pero esto no justifica, en ningún caso, las acusaciones improbadas de relación o trato de favor con gobierno o régimen político alguno”, explica la compañía. Plus Ultra ha negado “rotundamente” que la empresa, sus accionistas o consejeros mantengan o hayan mantenido una vinculación contractual o personal con el régimen de Maduro o intermediarios. “Los accionistas y consejeros de la empresa no han formado parte del Gobierno venezolano ni de un ente público en ese país, habiendo ejercido su profesión o actividad en el sector privado”, añade.

Plus Ultra ha explicado que sus relaciones con las autoridades venezolanas “no van más allá de las lógicas y necesarias para poder operar su negocio, en la misma o incluso menor medida en que lo hacen otras empresas españolas con negocios es estos países, entre las que se encuentran algunas de las mayores firmas del Ibex 35″.

En opinión de Plus Ultra, la compañía se ha visto arrastrada a su situación actual por una “campaña de claro índole ideológico y partidista” y ha solicitado que se le deje de utilizar “como arma arrojadiza en la batalla política que se recrudece conforme avanza la precampaña electoral de cara a la celebración de los próximos comicios en la Comunidad de Madrid”. La aerolínea asegura que se la está sometiendo a un trato “injusto y difamatorio” por el mero hecho de que algunos de sus accionistas sean venezolanos. “Se trata de empresarios que han decidido invertir parte de su patrimonio en España, generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la economía del país, concluye.