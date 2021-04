PSOE y Podemos bloquean la creación de una comisión en el Congreso para investigar el rescate de Plus Ultra

El Congreso de los Diputados no investigará el polémico rescate de Plus Ultra. Los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, han sumado fuerzas con el resto de aliados que tienen en la Cámara Baja para dar carpetazo a la propuesta del PP de analizar en profundidad la ayuda de 53 millones de euros que el Estado ha prestado a la aerolínea a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia a Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La decisión de socialistas y podemitas ha sido duramente criticada por la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. El PP ha intentado que este fuera uno de los puntos del orden del día del siguiente Pleno, pero no ha logrado la mayoría que necesitaba para poder incluirlo, según ha explicado en rueda de prensa Gamarra tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Para Gamarra, este bloqueo “certifica que el escándalo” acerca de este rescate “sigue creciendo” y ha insistido en la “arbitrariedad” con la que, a su juicio, se han concedido a esta empresa 53 millones de euros de ayer. Se trata, en concreto de un préstamo participativo por valor de 34 millones de euros y otro préstamo ordinario de 19 millones de euros.

Dinero para empresas españolas y solventes

Tras insistir en que esas cantidades deberían haberse destinado a empresas “españolas” que sí eran “solventes” y “estratégicas”, Gamarra ha vuelto a acusar al Gobierno de “oscurantismo” y a advertir de que este tipo de actuaciones arbitrarias suponen “un lastre” para la recuperación económica del país. En este contexto, ha augurado que “más pronto que tarde tendrán que actuar los tribunales” para conocer por qué se han aprobado ayudas “a una empresa con lazos con el chavismo que no es estratégica ni solvente”.

La portavoz parlamentaria del PP ha anticipado que, a pesar de la negativa de hoy, su partido seguirá insistiendo en “la necesidad de que se investigue hasta saber hasta el final por qué se ha adjudicado este dinero” a Plus Ultra cuando lo podrían haber recibido pymes y autónomos.

La ayuda a Plus Ultra ha sido muy criticada por la oposición por los lazos de algunos de los accionistas de la compañía, que controlarían además la mayoría del capital, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Además, también se ha puesto en tela de juicio el carácter estratégico de una compañía que aglutinó menos del 0,1% de los vuelos en España en 2019. A pesar de las críticas, la aerolínea ha asegurado en varias ocasiones en las últimas semanas que cumplía con todos los requisitos para hacerse acreedora de la ayuda, tanto económicos como de nacionalidad, una defensa en la que ha recibido el respaldo del Gobierno. No obstante, y en lo que se refiere a la polémica sobre sus accionistas, no ha realizado ningún tipo de manifestación. Aunque no es uno de los puntos que tenga en consideración la SEPI para conceder las ayudas, lo cierto es que algunas informaciones apuntan a que algunos de los accionistas podrían tener vínculos con paraísos fiscales como Panamá.