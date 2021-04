¿Busca un regalo para el Día de la Madre? Mercadona tiene estas opciones al mejor precio

Madres casadas, divorciadas, solteras, viudas o adoptivas. Más allá del ideal materno, existen tantos tipos de madres como mujeres en el mundo. Son luchadoras, trabajadoras, independientes y dedicadas, aunque el exceso de obligaciones y las dificultades para compaginar su vida profesional y familiar sean todavía grandes obstáculos en su camino. Los hijos vemos como día a día se enfrentan a estos retos y aunque no siempre se lo agradecemos como es debido, el Día de la Madre (2 de mayo) es un recordatorio para dedicarles un “gracias” y un “te quiero”. Acompañar las palabras con un detalle nunca está de más. Como cada año, Mercadona cuenta con opciones idóneas para todos los gustos y todos los bolsillos. Estas son algunas de sus propuestas.

Noticias relacionadas Economía .El exfoliante efervescente de Mercadona que te dejará la piel perfecta

Bombones para endulzar el día

Arrancar el Día de la Madre con un toque dulce es un acierto seguro. Una buena opción para complementar un desayuno casero preparado especialmente para esta ocasión es el surtido de bombones La Boutique del Praliné, todo un clásico que contiene 38 unidades muy variadas por tan solo 5,95 euros.

Surtido de bombones La Boutique. Fuente: Mercadona

El pack perfecto de cuidado corporal

El cuidado de la piel es esencial para mujeres, hombres, jóvenes y mayores. Aunque habrá madres más entusiastas que otras por los productos de skincare, estos regalos son una buena manera de recordarles que dedicarse tiempo para ellas mismas es fundamental. Un producto estrella de Mercadona ideal para esta ocasión es su mascarilla facial Bubble Mask & Scrub Facial Clean Deliplus (4,50 euros). Esta mascarilla limpiadora y exfoliante facial genera burbujas tras su aplicación y su especial fórmula deja la piel limpia, lisa y más luminosa.

Para mimar todo el cuerpo, los aceites corporales Fussion Cream&Oil y Fussion White Flowers aportan un plus de suavidad y una fragancia de lo más agradable por apenas 3 euros. Con estos dos productos y una colonia tendrá preparado el pack perfecto de regalo, aunque si prefiere un lote listo para regalar, el lote corporal Blue Shine es lo que busca. Por 7,50 euros contiene un gel de ducha, body sérum y un exfoliante corporal.

Lote Blue Shine. Fuente: Mercadona

Colonias y lotes perfumados

Las colonias y los perfumes son un clásico de los regalos por algo. Las fragancias de cada madre son tan únicas como ellas mismas, aunque si a la suya le gusta innovar y probar nuevos aromas, Mercadona cuenta con una pack de toques delicados: My Moment. Este lote (6,50 euros) viene en dos posibles versiones, en formato caja o dentro de un neceser, y está compuesto de body milk, bruma y exfoliante corporal. También puede comprar el frasco de 100 ml de forma individual por 11 euros.

My Moment. Fuente: Mercadona

Un toque de color para las amantes del maquillaje

El catálogo de primavera 2021 de Mercadona también llega cargado de novedades para los amantes del maquillaje. Si su madre no se puede resistir a una paleta de sombras versátil y pigmentada, la nueva Oh My Look! de Deliplus será todo un acierto. Sus colores son intensos, duraderos y cuentan con todo tipo de acabados: mate, satinado y perlado. Su reducido precio forma parte de su atractivo; apenas cuesta 6 euros.