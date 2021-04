Lidl vuelve a vender ropa de Nike

Está claro que la cadena de supermercados germana es líder en ventas en todo tipo de electrodomésticos, utensilios de cocina, de menaje, de bricolaje o cualquier aparato que Lidl promociona se convierte en un éxito de ventas, de hecho, ya lo hemos visto también con su ropa. El supermercado alemán sacó a la venta ropa deportiva y zapatillas con los colores de su logotipo y fue una auténtico boom, tal fue la cosa que sus famosas “sneakers” se agotaron en menos de dos horas y alcanzaron precios de locura revendidas después en otras páginas.

Ahora se lanza (otra vez) a por una firma americana famosísima como es Nike, y pone a la venta camisetas , pantalones y accesorios a precios de Lidl, nada que ver con los precios que esta marca reconocida mundialmente tiene en otros establecimientos en los que se vende ropa deportiva.

Hace unos meses la misma marca Nike aseguró que no tenía ninguna colaboración con Lidl y a través de un comunicado afirmaba que la cadena de supermercados alemana no estaba siendo del todo “fiel” en sus declaraciones al asegurar que las prendas de ropa que se vendían tanto en sus tiendas físicas como en su tienda online no eran una colaboración de Nike con Lidl sino que habrían comprado esas prendas al pormayor. La historia se quedó ahí aunque Lidl vendió todas las prendas de Nike que tenía en su catálogo, como con muchos productos que tiene a la venta el supermercado, las prendas deportivas se agotaron en tiendas físicas en cuestión de días y también en la web online.

Camisetas de manga corta Nike de venta en Lidl

Tallas júnior y mochilas

Pues ahora Lidl ataca de nuevo poniendo a la venta otra vez prendas de ropa y accesorios de Nike, esta vez sin embargo todas las prendas son de junior, la otra vez había también para adultos. Son prendas deportivas sencillas, con el logotipo de Nike , camisetas , pantalones de chándal y mochilas a precios arrebatadores , ya que cualquiera de las prendas que actualmente se encuentran en el catálogo online de Lidl no excede los 25 euros. Las mochilas que vende Lidl de la marca Nike se encuentran actualmente en su página web pero llegarán a las tiendas físicas en breve. Las prendas deportivas solo se pueden adquirir a través de su tienda online y todas ellas están rebajadas entre un 16% y un 19%.

Pantalones de chándal júnior de Nike de venta en Lidl

Entre las diferentes prendas de deporte Nike que la cadena de supermercados ha puesto a la venta hay sudaderas en diferentes colores por 25 euros. Camisetas de manga corta júnior Nike de estilo clásico, con tecnología dry-fit a solo 12 euros. Pantalones de chándal elástico largo júnior Nike con el mismo tejido que las camisetas , tanto con elástico abajo o sin él por 15 y 20 euros.

Y también encontramos mochilas de diferentes tamaños y en diferentes colores , incluso hasta una bolsa de deporte por solo 20 euros.

Como nos tiene acostumbrados Lidl seguro que esta línea de ropa deportiva y accesorios de Nike es todo un éxito de ventas, cuando vaya a comprar al súper los alimentos para hacer la comida o la cena no olvide pasarse por los cajones del bazar de Lidl que seguro que se lleva la compra en su nueva mochila Nike.