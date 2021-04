El euríbor cerrará abril en el -0,484%: ¿Cómo afecta a mi hipoteca?

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, se elevará de nuevo en abril, hasta el -0,484 %, y encadenará así su tercera subida consecutiva. Según los datos de Bloomberg, a cierre del mes, el indicador se sitúa en una tasa media provisional del -0,484 %, un dato que tendrá que confirmar el Banco de España en los próximos días. Si finalmente el euríbor cierra en esa media mensual, será levemente superior o menos negativo que el de marzo, cuando fue del -0,487 %.

300 euros menos al año

No obstante, y pese a este ligero incremento, las cuotas de las hipotecas ligadas a esta referencia se abaratarán, ya que hace un año, el euríbor fue mucho más elevado, y alcanzó el -0,108 %. Teniendo en cuenta una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años, con un interés medio de euríbor más 1 %, las cuotas se abaratarían en casi 300 euros anuales, según los cálculos de HelpMyCash.

En este sentido, el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha destacado que “el euríbor se encuentra en una fase de transición pendiente del ritmo de vacunación en Europa y de las medidas económicas que vaya tomando el Banco Central Europeo (BCE). “No ha habido sorpresas, pero tampoco se esperaban”, ha añadido Colombelli, para quien esta tendencia de estabilización se mantendrá, por lo menos, este trimestre. “Hay pocos indicios en la economía que hagan esperar un cambio de rumbo en el euríbor. Las últimas noticias señalan que la política monetaria y de tipos de la Unión Europea se mantendrán según lo previsto, y el BCE seguirá con su programa de compras de emergencia frente a la pandemia hasta al menos finales de marzo de 2022”, ha concluido.

Por su parte, el director del MBA con especialización en Finanzas del IEB, Aurelio García del Barrio, también ha considera que el euríbor se moverá en el terreno del -0,45 %, y no se registrarán grandes variaciones en el largo plazo. “Todavía seguirá en terreno negativo en un largo tiempo por el hecho de que el BCE no ha movido ficha en el sentido de eliminar los estímulos monetarios”, ha añadido. Al respecto, ha recordado que “hay voces que se muestran preocupadas por un recalentamiento de la economía y un potencial repunte de inflación, lo que supondría el incremento de tipos del BCE, o cuanto menos la retirada de estímulos, que pudiera impactar en el euríbor y que este se tornara positivo”, aunque tal y como ha recalcado, no lo espera a corto plazo. Por lo tanto, prevé que este año, el euríbor oscilará en el en torno de los -0,45 %, y hasta el primer trimestre de 2023 no alcanzará tasas positivas.

Desde HelpMyCash, también han destacado que la evolución del euríbor dependerá en gran medida de la marcha de la economía europea cuando remita la pandemia de la covid-19. Así, si esta experimenta una importante mejora, es probable que este índice aumente por una eventual subida de los tipos por parte del BCE, mientras que si sigue estancada, lo más seguro es que este organismo siga con su política de tipos bajos, lo que mantendría el euríbor en negativo, han estimado.

5 años en negativo

El profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, Carlos Balado, también ha recordado en declaraciones a Efe que el euríbor se mantiene en niveles muy bajos desde el año 2016, y suma cinco años en negativo. Ha subrayado que, incluso, llegó a situarse en torno al -0,50 % (en enero marcó su último mínimo histórico en el -0,505 %) gracias a las decisión del BCE de mantener muy bajos los tipos de interés. No obstante, ha advertido a los hipotecados que la tendencia del euríbor será al alza, ya que en la medida en que la economía se vaya normalizando y vaya mejorando, los tipos de interés lo reflejarán.